Гасло "Це твоя дорога!" цьогоріч вже вдруге об'єднає сотні гонщиків-любителів. Велоперегони зберуть понад 300 спортсменів-аматорів з України, Туреччини, Білорусі та Молдови.
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TOUR de ONUR 2021 – одні з найочікуваніших велоперегонів в Україні. Всі слоти на участь в них розкупили протягом 6 годин. За словами генерального координатора Onur Group Ukraine Емре Караахметоглу, велосипед – символ якісних доріг.
Упевнені, що, розвиваючи велоінфраструктуру і підтримуючи молодих активних людей, наша компанія розвиває й усю країну,
– додав Караахметоглу.
Співзасновники West Road Cycling Марта Захарова та Анатолій Сосницький зазначили, що цьогоріч масштаб події збільшили.
"Маємо у планах організовувати в Україні єдину справжню багатоденну гонку, де протягом тижня учасники зможуть сповна пережити досвід, як у професійних спортсменів на Tour de France", – наголосили організатори.
Велоперегони триватимуть 4 дні. Останній день заходу відбудеться у Львові, тож у місті на деяких вулицях тимчасово перекриватимуть рух.
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Де перекриватимуть дороги через велоперегони
- 30 вересня. Перекриття руху Тустань – Східниця – Урич – Підгородці – Крушельниця – Корчин з 13:30 до 17:00. Деталі маршруту за посиланням.
- 1 жовтня. З 11:30 до 16:00 обмеження руху з бази Західного реабілітаційно-спортивного центру – Бориня – Нижнє Висоцьке – розворот в селі Матків (перед виїздом на трасу М06) – Бориня – Турка – розворот в селі Явора біля готелю "Чертур" – Фініш на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру. Деталі маршруту за посиланням.
- 2 жовтня. З 9:30 до 16:00 обмеження руху від станції Ставне (Закарпатська область) – Луг – Волосянка – Ужок і до Західного реабілітаційно-спортивного центру Сянки. Деталі маршруту за посиланням.
- 3 жовтня. З 8:30 до 14:00 повне перекриття руху у Львові на проспекті Чорновола – від перехрестя з вулицею Зерновою до кільця на проспекті Чорновола (МакДональдз) в обидві сторони. Деталі маршруту за посиланням.