Гасло "Це твоя дорога!" цьогоріч вже вдруге об'єднає сотні гонщиків-любителів. Велоперегони зберуть понад 300 спортсменів-аматорів з України, Туреччини, Білорусі та Молдови.

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TOUR de ONUR 2021 – одні з найочікуваніших велоперегонів в Україні. Всі слоти на участь в них розкупили протягом 6 годин. За словами генерального координатора Onur Group Ukraine Емре Караахметоглу, велосипед – символ якісних доріг.

Упевнені, що, розвиваючи велоінфраструктуру і підтримуючи молодих активних людей, наша компанія розвиває й усю країну,

– додав Караахметоглу.

Співзасновники West Road Cycling Марта Захарова та Анатолій Сосницький зазначили, що цьогоріч масштаб події збільшили.

"Маємо у планах організовувати в Україні єдину справжню багатоденну гонку, де протягом тижня учасники зможуть сповна пережити досвід, як у професійних спортсменів на Tour de France", – наголосили організатори.

Велоперегони триватимуть 4 дні. Останній день заходу відбудеться у Львові, тож у місті на деяких вулицях тимчасово перекриватимуть рух.

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Де перекриватимуть дороги через велоперегони