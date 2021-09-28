Об'їзд перекритої ділянки відбуватиметься за затвердженою схемою. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР просить вибачити за незручності.

До теми У Львові ще одну частину вулиці Шевченка перекриють на ремонт: схема об'їзду

Частину вулиці Нечуя-Левицького перекриють для проїзду

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 28 вересня для руху транспорту перекриють частину вулиці Нечуя-Левицького біля будинку №15. Там підрядна організація ПАТ "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" проводитиме ремонт каналізаційної мережі.

На час робіт – до 25 жовтня – буде перекрито для руху транспорту вулицю Нечуя-Левицького, від вулиці Чупринки до Котляревського,

– повідомили у департаменті.

Об'їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Зауважте! Наразі у Львові триває реконструкція вулиці Степана Бандери. Підрядник проводить роботи одразу на кількох перехрестях, тож ще одну частину вулиці планують відкрити вже у жовтні.



Об'їзд перекритої ділянки вулиці Нечуя-Левицького / Фото ЛМР