Об'їзд перекритої ділянки відбуватиметься за затвердженою схемою. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР просить вибачити за незручності.
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Частину вулиці Нечуя-Левицького перекриють для проїзду
У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 28 вересня для руху транспорту перекриють частину вулиці Нечуя-Левицького біля будинку №15. Там підрядна організація ПАТ "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" проводитиме ремонт каналізаційної мережі.
На час робіт – до 25 жовтня – буде перекрито для руху транспорту вулицю Нечуя-Левицького, від вулиці Чупринки до Котляревського,
– повідомили у департаменті.
Об'їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.
Об'їзд перекритої ділянки вулиці Нечуя-Левицького / Фото ЛМР