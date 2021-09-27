Реконструкцію проводить підрядна організація ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". Роботи планують завершити до кінця 2021 року.

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Вулицю Бандери активно реконструюють

Прессекретар ЛКП «Львівавтодор" Олексій Хміль розповів, що на вулиці Бандери підрядник продовжує ремонт на кількох ділянках паралельно. Наразі роботи зосереджені на перехрестях.

1 жовтня підрядник планує відкрити перехрестя вулиць Федьковича – Шептицьких – Бандери. Зараз там завершують роботи з асфальтування велодоріжок,

– зазначив Хміль.

За його словами, "Львівелектротрансу" залишається встановити контактну мережу для проїзду тролейбусів. Після завершення і відкриття цього перехрестя, ремонтні бригади розпочнуть роботи на перехресті з вулицею Городоцькою.

"Це дуже складне перехрестя, адже там необхідно буде під'єднати всі комунікації, а також там сходяться кілька трамвайних маршрутів, тому необхідно буде встановити стрілку для перемикання колій", – додав Хміль.

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Ремонт планують завершити до кінця року

Хміль розповів, що також триває влаштування колектора на перехресті вулиць Бандери – Героїв УПА, а на перехресті з вулицею Антоновича вже завершили всі земляні роботи. Там відбувається монтаж трамвайних плит. На цьому перехресті також встановлять стрілку для перемикання трамвайних маршрутів.

"Також минулого тижня на ділянці від вулиці Чупринки до Коновальця, яка вже відкрита для проїзду, встановили новий світлофорний об'єкт біля входу в головний корпус НУ "Львівська політехніка", – зауважив прессекретар.

Хміль додав, що усі ремонтні роботи на вулиці Бандери планують завершити до кінця поточного року.

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Коротко про ремонт на вулиці Бандери