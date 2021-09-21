Роботи на цій ділянці планують завершити до кінця 2021 року. Загалом вулиця Шевченка наразі перекрита від вулиці Залізничної до Яцкова.
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На ділянці вулиці Шевченка знімають дорожне покриття
Директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк розповів, що 20 вересня закрили ще одну невеличку ділянку вулиці Шевченка – від вулиці Єрошенка до Яцкова. Наступною буде ділянка від вулиці Яцкова до Бортнянського.
Зараз опрацьовуємо можливості якісного об'їзду для того, щоб зменшити незручності для мешканців і гостей при роботі на цій ділянці. Максимальну кількість робіт по цій вулиці плануємо закінчити в цьому році,
– зазначив посадовець.
Зараз там знімають дорожне покриття та рейки. Потім ділянку шурфуватимуть, щоб визначити траси пролягання інженерних мереж. Після цього фахівці розпочнуть прокладати каналізацію і водопровід.
"Дуже складна ділянка по каналізації, тут є 3 за розмірами види каналізаційних колекторів і 4 види водопровідних. Ділянка дуже складна, інженерні комунікації дуже складні, дуже густо розміщені, дуже близько прилягають, доводиться працювати вручну, лопатами", – додав Власюк.
За словами посадовця, тут дуже важко працювати технікою. До вулиці Ярослава Мудрого буде 17 комірок колектора. Також ця ділянка є складною, адже крім комунікацій, тут є ще дуже великий ухил колектора.
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Яка доля бруківки з вулиці Шевченка
За словами Власюка, всю автентичну бруківку знімуть. Потім її кількість внесуть в акти та відвезуть на зберігання на вулицю Пластову.
"Вся бруківка, яка знімається, використовується або повторно, або передаємо безоплатно нашим комунальним підприємствам для використання на інших дорогах", – додав посадовець.
За його словами, на вулиці Шевченка, за проєктом, замостять більшу за розміром бруківку, ніж мозаїка, яка тут була раніше.
Схема об'їзду перекритої ділянки / Фото Львівської міськради