Перекриють ділянку від вулиці Єрошенка до Яцкова. Роботи планують завершити до кінця року.
До теми У Львові активно ремонтують дороги: перекриють ще одну вулицю
На наступній ділянці вулиці Шевченка розпочинають ремонт
Заступник директора ЛКП "Львівавтодор" Євген Калитич розповів, що з 8:00 20 вересня і до кінця 2021 року на ремонт закриють ще одну частину вулиці Шевченка – від Єрошенка до Яцкова. Довжина цієї ділянки становить 250 метрів.
На ділянці вулиці Шевченка від вулиці Залізничної до вулиці Єрошенка вже закінчили роботи з заміни комунікацій та розпочинатимуть поверхневі роботи,
– додав Калитич.
За його словами, на новій ділянці почнуть роботи із заміни інженерних мереж. Так, фахівці поетапно рухатимуться до вулиці Ярослава Мудрого.
Схема об'їзду перекритої ділянки / Фото Львівської міськради