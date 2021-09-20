Перекроют участок от улицы Ерошенко до Яцкова. Работы планируют завершить до конца года.
К теме Во Львове активно ремонтируют дороги: перекроют еще одну улицу
На следующем участке улицы Шевченко начинают ремонт
Заместитель директора ЛКП "Львовавтодор" Евгений Калитич рассказал, что с 8:00 20 сентября и до конца 2021 года на ремонт закроют еще одну часть улицы Шевченко – от Ерошенко до Яцкова. Длина этого участка составляет 250 метров.
На участке улицы Шевченко от улицы Железнодорожной до улицы Ерошенко уже закончили работы по замене коммуникаций и будут начинать поверхностные работы,
– добавил Калитич.
По его словам, на новом участке начнут работы по замене инженерных сетей. Так, специалисты поэтапно будут двигаться к улице Ярослава Мудрого.
Схема объезда перекрытого участка / Фото Львовского горсовета