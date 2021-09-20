Перекроют участок от улицы Ерошенко до Яцкова. Работы планируют завершить до конца года.

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На следующем участке улицы Шевченко начинают ремонт

Заместитель директора ЛКП "Львовавтодор" Евгений Калитич рассказал, что с 8:00 20 сентября и до конца 2021 года на ремонт закроют еще одну часть улицы Шевченко – от Ерошенко до Яцкова. Длина этого участка составляет 250 метров.

На участке улицы Шевченко от улицы Железнодорожной до улицы Ерошенко уже закончили работы по замене коммуникаций и будут начинать поверхностные работы,

– добавил Калитич.

По его словам, на новом участке начнут работы по замене инженерных сетей. Так, специалисты поэтапно будут двигаться к улице Ярослава Мудрого.

Заметьте! В июне 2021 года начался третий этап реконструкции улицы Шевченко. Он предусматривает проведение ремонта на участке от улицы Железнодорожной до Ярослава Мудрого. Стоимость работ, которые выполняет компания "Онур", составляет 186,6 миллиона гривен.



Схема объезда перекрытого участка / Фото Львовского горсовета