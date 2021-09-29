Лозунг "Это твоя дорога!" в этом году уже во второй раз объединит сотни гонщиков-любителей. Велогонки соберут более 300 спортсменов-любителей из Украины, Турции, Беларуси и Молдовы.

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Во Львове и Карпатах состоятся шоссейные велогонки

TOUR de ONUR 2021 – одни из самых ожидаемых велогонок в Украине. Все слоты на участие в них раскупили в течение 6 часов. По словам генерального координатора Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу, велосипед – символ качественных дорог.

Уверены, что, развивая велоинфраструктуру и поддерживая молодых активных людей, наша компания развивает и всю страну,

– добавил Караахметоглу.

Соучредители West Road Cycling Марта Захарова и Анатолий Сосницкий отметили, что в этом году масштаб события увеличили.

"Есть в планах организовывать в Украине единственную настоящую многодневную гонку, где в течение недели участники смогут сполна пережить опыт, как у профессиональных спортсменов на Tour de France", – отметили организаторы.

Велогонки продлятся 4 дня. Последний день мероприятия состоится во Львове, поэтому в городе на некоторых улицах временно будут перекрывать движение.

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Где будут перекрывать дороги из-за велогонок