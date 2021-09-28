Водителей не будут предупреждать о блокировании их пропусков. При следующем въезде в пешеходную зону болард просто не будет опускаться перед автомобилем нарушителя.

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Во Львове изменили правила въезда в пешеходную зону

Согласно решению исполкома Львовского горсовета внесли изменения в Положение о порядке въезда в пешеходную зону центральной части Львова. Она ограничена проспектом Свободы, площадями Торговой, Мицкевича и Даниила Галицкого и улицами Подвальной и Валовой.

Заместитель начальника управления безопасности города Юрий Дякович рассказал, что за первое нарушение правил въезда в пешеходную зону будут оставлять предупреждения. Если же нарушение зафиксируют второй раз, то водителю могут выписать штраф. Кроме этого, будут рассматривать вопрос о блокировании действия пропуска сроком на 30 дней.

В случае стоянки, остановки в пешеходной зоне на площади Рынок или иного повторного нарушения действие пропуска будет приостановлено. Соответствующее решение будет принимать ЛКП "Ратуша-сервис",

– добавил Дякович.

По его словам, предупреждать водителей о блокировании их карточек не будут. Они об этом узнают, когда при въезде в пешеходную зону болард не опустится перед их машиной.

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Чаще всего нарушают водители, обслуживающие учреждения

Дякович заметил, что больше всего нарушений в пешеходной зоне фиксируют среди водителей, которые обслуживают предприятия и учреждения.

"В основном нарушения заключаются в том, что водители этих авто оставляют пешеходную зону после 10:00", – уточнил чиновник.

В среднем инспекторы по парковке управления безопасности города за один день фиксируют 4 – 5 нарушений въезда в пешеходную зону. Ежемесячно они выносят примерно 10 постановлений о наложении штрафа. Предупреждения о нарушении правил въезда в пешеходную зону водителям будут оставлять уже в конце этой недели.

Заметьте! Возобновление действия приостановленного пропуска будет рассматривать рабочая группа, которая решает вопрос о въезде автомобилей в пешеходную зону центральной части Львова. Для этого водителю нужно подать через ЦНАП соответствующее обращение на имя руководителя рабочей группы.