У Львові чоловік 6 разів вдарив ножем пасажира маршрутки: суд звільнив його від покарання

Львів'янин у 2020 році напав з ножем на пасажира маршрутки. Цьогоріч суд вирішив звільнити чоловіка від відбування покарання.

Постраждалий втратив багато крові. Однак, на щастя, чоловік вижив.

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Львів'янин накинувся з ножем на пасажира маршрутки

У вироку суду мовиться, що 23 грудня 2020 року у приміській маршрутці №140 сполученням Львів – Городок львів'янин Роман Лаба напав на пасажира.

Він накинувся на чоловіка зі складним ножем та завдав йому кілька ударів у ногу.

Інцидент трапився у Львові, коли маршрутка їхала вулицею Городоцькою.

Львів'янин вдарив постраждалого ножем у праве стегно та гомілку 6 разів.

Це призвело до значної крововтрати, проте чоловік вижив.

Суд звільнив нападника від покарання

За висновком експерта, ці поранення відносяться до тяжкого тілесного ушкодження.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Франківського райсуду Юрій Ванівський дослідив матеріали справи. Він визнав чоловіка винним в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Львів'янину присудили 5 років за ґратами. Однак суддя вирішив звільнити його від відбування покарання, встановивши натомість 3 роки іспитового терміну. За українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.

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