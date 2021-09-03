Постраждалий втратив багато крові. Однак, на щастя, чоловік вижив.
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Львів'янин накинувся з ножем на пасажира маршрутки
- У вироку суду мовиться, що 23 грудня 2020 року у приміській маршрутці №140 сполученням Львів – Городок львів'янин Роман Лаба напав на пасажира.
- Він накинувся на чоловіка зі складним ножем та завдав йому кілька ударів у ногу.
- Інцидент трапився у Львові, коли маршрутка їхала вулицею Городоцькою.
- Львів'янин вдарив постраждалого ножем у праве стегно та гомілку 6 разів.
- Це призвело до значної крововтрати, проте чоловік вижив.
Суд звільнив нападника від покарання
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.
Суддя Франківського райсуду Юрій Ванівський дослідив матеріали справи. Він визнав чоловіка винним в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Львів'янину присудили 5 років за ґратами. Однак суддя вирішив звільнити його від відбування покарання, встановивши натомість 3 роки іспитового терміну. За українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.
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