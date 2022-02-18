Львів'янин хотів вбити себе на очах дітей і дружини: неймовірне відео порятунку

В одну із квартир Львова викликали правоохоронців, бо там чоловік вирішив накласти на себе руки. Житель району Сихів закрився на балконі 10 поверху та хотів стрибнути.

При цьому за всім спостерігали двоє його дітей і дружина. Проте правоохоронцям вдалося хитрістю переконати чоловіка відчинити двері. Після цього його спіймали та затягнули назад у помешкання.

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Перемовини йшли годину

Подія сталася в домі на проспекті Червоної Калини ввечері 16 лютого. Коли поліцейські приїхали на виклик, 37-річний чоловік сидів на поручнях зачиненого балкона.

Дружина розповіла, що він розпивав алкоголь і поводився агресивно. Перемовини з чоловіком вели телефоном близько години. Його переконували у тому, що завжди є кращий вибір, ніж самогубство.

У вас же є діти. Їм потрібно давати освіту, давати життя. Коли ми зайшли, дитина нам сказала: "врятуйте мені батька",

– говорив правоохоронець.

Поліцейський вмовив чоловіка попити чаю. Коли дружина давала чашку, патрульні швидко перехопили його руки та силою затягнули до квартири.

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Після цього "самогубця" передали медикам. Його госпіталізували, щоб надати необхідну допомогу. Неймовірну операцію порятунку провели:

командир взводу роти ТОР Степан Пацай;

його напарники — Юрій Стець та Ірина Панасюк.



ТОРівці, які врятували чоловіка / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Читайте повний текст допису Патрульної поліції Львівщини:

У Львові ТОРівці врятували чоловіка, що намагався стрибнути з 10-го поверху

Учора на лінію 102 зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її 37-річний нетверезий чоловік поводиться агресивно. Жінка вдома з двома наляканими неповнолітніми дітьми. Подія трапилася на проспекті Червоної Калини.

На виклик вирушили командир взводу роти ТОР Степан Пацай та його напарники — Юрій Стець та Ірина Панасюк.

Двері до помешкання з проханням врятувати батька інспекторам відчинив син заявниці. Патрульні встановили, що чоловік зачинився на балконі 10-го поверху й сів на поручні.

Впродовж години ТОРівці вели перемовини телефоном. Львів'янин відмовлявся злазити з поручня й наказував не наближатися до нього патрульним.

Поліцейські вмовили чоловіка випити чашку чаю. У той час коли дружина давала чашку чоловікові, патрульні швидко перехопили його руки та силою затягнули до квартири.

Врятованого передали медикам, які шпиталізували його для надання необхідної допомоги.

