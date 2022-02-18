Львовянин хотел убить себя на глазах детей и жены: невероятное видео спасения

В одну из квартир Львова вызвали правоохранителей, потому что там мужчина решил покончить с собой. Житель района Сихив закрылся на балконе 10 этажа и хотел прыгнуть.

При этом за всем наблюдали двое его детей и жена. Однако правоохранителям удалось хитростью убедить мужчину открыть дверь. После этого его поймали и затащили обратно в жилище.

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Переговоры шли час

Происшествие произошло в доме на проспекте Красной Калины вечером 16 февраля. Когда полицейские приехали на вызов, 37-летний мужчина сидел на перилах закрытого балкона.

Жена рассказала, что он принимал алкоголь и вел себя агрессивно. Переговоры с мужчиной вели по телефону примерно час. Его убеждали в том, что всегда есть лучший выбор, чем самоубийство.

У вас же есть дети. Им нужно давать образование, давать жизнь. Когда мы зашли, ребенок нам сказал: "Спасите мне отца",

– говорил страж порядка.

Полицейский уговорил мужчину попить чаю. Когда жена давала чашку, патрульные быстро перехватили его руки и силой затащили в квартиру.

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После этого "самоубийцу" передали медикам. Его госпитализировали, чтобы оказать необходимую помощь. Невероятную операцию спасения провели:

командир взвода роты ТОР Степан Пацай;

его напарники – Юрий Стець и Ирина Панасюк.

ТОРовцы, которые спасли мужчину / Фото патрульной полиции Львовщины

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Читайте полный текст сообщения патрульной полиции Львовщины:

Во Львове ТОРовцы спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с 10-го этажа

Вчера на линию 102 позвонила женщина. Она сообщила, что ее 37-летний нетрезвый мужчина ведет себя агрессивно. Женщина дома с двумя напуганными несовершеннолетними детьми. Происшествие случилось на проспекте Красной Калины.

На вызов отправились командир взвода роты ТОР Степан Пацай и его напарники – Юрий Стець и Ирина Панасюк.

Дверь в помещение с просьбой спасти отца инспекторам открыл сын заявительницы. Патрульные установили, что мужчина закрылся на балконе 10-го этажа и сел на перила.

В течение часа ТОРовцы вели переговоры по телефону. Львовянин отказывался слезать с поручня и приказывал не приближаться к нему патрульным.

Полицейские уговорили мужчину выпить чашку чая. В то время когда жена давала чашку мужу, патрульные быстро перехватили его руки и силой затащили в квартиру.

Спасенного передали медикам, которые госпитализировали его для оказания необходимой помощи.