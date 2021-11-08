Местные журналисты сообщают, что инцидент произошел 7 ноября на ж/д вокзале города. В сети также была обнародована видеозапись героического спасения.

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Спасение в последний момент

Очевидцы рассказывают, что нетрезвый мужчина вышел на пешеходный переход над колеей и сперва хотел прыгнуть с него на перрон. Однако потом якобы передумал.

Однако когда поезд начал движение, он собрался спрыгнуть на его крышу.

В последний момент к нему подбежал неизвестный молодой человек и буквально снял франковчанина с моста.

К слову. В патрульную полицию вызовов о попытке самоубийства не поступало.

Прохожий спас мужчину, который хотел прыгнуть с моста: смотрите видео