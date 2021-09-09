У Львові дигери знайшли в каналізації сховок євреїв під час Голокосту

Львівські дигери знайшли у каналізації місце, де протягом року переховувались євреї у часи німецької окупації. Під площею Соборною виявили докази тривалого побуту людей.

Пошуки сховку тривали понад рік. Дигери 8 вересня розповіли про свою сенсаційну знахідку.

Цікаво У США знайшли нові сліди древньої цивілізації, що випередила свій час

Євреї ховались в каналізації 14 місяців

У часи німецької окупації, коли у Львові знищували міське гетто, 70 євреїв вирішили врятуватись у каналізації. Вони перебували там 14 місяців. До часу, коли втікачі змогли вільно вийти на поверхню, дожили 11 євреїв, двоє з яких були дітьми.

Допомагали їм працівники міських каналізаційних мереж – поляки Леопольд Соха, Стефан Врублевський і українець Юрій Ковалів. Останній запропонував місце під площею Соборною. Комунальники приносили євреям їжу і необхідні прилади, спочатку – за гроші, а коли вони закінчилися – зі співчуття.

У той час Кристина Хігер була 7-річною дівчинкою. Згодом вона написала за своїми спогадами художню книжку "Дівчинка у зеленому светрику". Її батько Іґнацій Хігер також опублікував свою книгу спогадів «Świat w mroku» («Світ у темряві»). У ній чоловік дуже детально описав пересування та особливості міської каналізації, в якій їм довелося жити тривалий час. Згодом цю історію екранізувала польська режисерка Аґнєшка Холланд. Саме детальні описи Хігерів допомогли львівським дигерам знайти підтвердження цієї історії.



Пошуки тривали понад рік / Фото Explorer

Читайте також На паризькому аукціоні продадуть найбільший у світі скелет трицератопса

Сховок шукали за сторінками книжок

На пошуки сховку євреїв вирушили дигери Олександр Іванов та Ганна-Меланія Тичка з Львівського університету. Дівчина є кандидаткою історичних наук. Вона працює на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн. Допомогти їм зголосився відомий львівський дигер Андрій Риштун, який протягом багатьох років досліджує Полтву.

За словами Тички, знайти сховок їм найбільше допомогла книжка спогадів Іґнація Хігера. Саме йому прийшла ідея сховатися в каналізацію. Згодом він дуже детально описав своє пересування і характерні ознаки колектора, за якими дигери змогли знайти шлях до сховку. Спочатку вони подивились фільм "У темряві". Однак він видався сюрреалістичним, адже його знімали не у Львові, тож каналізація у кадрі була не львівська.

Тоді я почитала книжку Кристини Хігер, згодом – спогади її батька Іґнація "Świat w mroku". Власне, більше опиралися на його книжку. Бо спогади Кристини, якій тоді було 7 років, більше емоційні, ніж фактологічні",

– зазначила науковиця.

Спочатку дослідники розшукали місце біля нинішнього проспекту Чорновола, де євреї залізли у каналізацію. Потім дигери дійшли до згаданого у книжці колектора біля готелю "Львів", де втікачі ховалися першу ніч. Після цього вони зрозуміли, що це реальна історія і вирішили продовжити пошуки.

Пошуки тривали понад рік

За книжкою Хігера було не складно знаходили потрібні напрямки, адже конфігурація, розміри, хід точно збігалися. Однак потрібне місце шукали понад рік – від місця входу євреїв в колектор на проспекті Чорновола до останнього сховку під площею Соборною.

Риштун розповів, що потрапити туди можливо двома шляхами: через люк біля кафе навпроти церкви Андрія або з Полтви. Хід туди – колектором від пам'ятника Міцкевичу по вулиці Валовій та Сербській. Останні ж 200 метрів дигерам треба було повзти каналізаційною трубою.

"Там є дощоприймач, звідки вода стікає в Полтву. Зліва і справа вхід було замуровано блоками, тому те підземелля залишилось ізольованим. Коли зайшли туди з Полтви, то побачили, що там є продовження", – зазначив дигер.

На місце останнього сховку євреїв дослідники вперше натрапили ще у 2019 році. Коли вони зайшли туди вдруге, то почали знаходити реальні докази перебування і побуту людей. Дигери кілька разів поверталися у місце сховку євреїв, фотографували усе та знімали відео. Врешті 8 вересня 2021 року дослідники вирішили оголосити про свою знахідку.

"У (підземній – 24 канал) Полтві майже немає місць, де люди можуть довго перебувати. Всюди тече вода. А це нетиповий колектор, такий апендицит, який залишився від давнього Львова. І там змогли розміститися багато людей. Саме там були предмети, які явно свідчили про перебування людей під час німецької окупації", – додав Риштун.

Актуально На Хмельниччині археологи знайшли давнє скіфське поселення: фото розкопок

Що дигери знайшли у сховку

У своїй книзі Хігер розповів, що приміщення, в якому вони перебували, було схоже на печеру V-подібної форми, викладену з грубого каміння. Дигери віднайшли сховок за підказками у книжці.

Також вони помітили насипи землі, які євреї зробили, коли дізналися, що німці копають окопи на клумбі біля Бернардинського костелу, зовсім поруч від сховку. Це трапилось вже наприкінці окупації, у липні 1944 року. Коли втікачі зрозуміли, що німці можуть докопатися до їхньої схованки, вони почали пересипати землю з іншого місця, щоб зробити штучний насип. Дослідники знайшли цей пересип у напрямку клумби: земля була на 10 сантиметрів нижче стелі, а за нею ще був простір.



Євреї створили штучний насип / Фото Explorer

Бите скло між камінням було ще одним доказом перебування людей у колекторі. Хігер писав, що його клали туди через щурів – вони добиралися щілинами між камінням до саморобних поличок з продуктами. Окрім цього, у стінах були забиті цвяхи, на які вішали одяг чи торби з їжею.



Втікачі рятували продукти від щурів за допомогою битого скла / Фото Explorer

Зауважте Археологи розкопали піраміду в Теотіуакані: знайденим артефактам понад 2000 років

Також дигери виявили кухонне начиння – велику емальовану миску і залишки відра, ополоник, ніж, елементи примуса. Ще одною знахідкою стала пляшка з-під львівського пива, на якій був напис німецькою мовою Staatsbrauerei Lemberg Unverkauflich (Львівська державна пивоварня, не для продажу). Колекціонери підтвердили, що такі пляшки випускали в роки німецької окупації.

Хігер у своїй книжці згадував про спільні святкування християнських свят разом з працівниками каналізаційних мереж, які їм допомагали. Коли євреї вже не мали чим відплачувати, комунальники годували їх задарма. Тичка знайшла на місці сховку великоднього баранчика, який виготовляють з глини чи гіпсу та прикрашають святковий стіл.

Окрім цього на місці сховку євреїв відшукали ліхтарик польської фірми Elekrtrodyn. Такі ліхтарики у той час використовували польські солдати, поліцейські та цивільні службовці, зокрема працівники каналізаційних мереж.

"Там колектор вузький, 70 сантиметрів у висоту, ним треба повзти. Коли я вперше увійшла у бічний колектор, де вони ховалися, в мене відразу склалося враження, що я увірвалася в чиєсь помешкання. Спочатку я не бачила речей, але було таке відчуття присутності людей", – розповіла дигерка.

Дивіться фото, що дигери знайшли у сховку / Фото Explorer

Читайте також Археологи знайшли рідкісне поховання кочівника на Мамай-Горі: фото з розкопок

Знайдені речі передадуть у музей

Дигерка зазначила, що пошуки були складними через вузькі лази. За словами Тички, традиційні дослідники – люди законослухняні, вони в каналізацію не полізуть.

"Основним моментом, який заплутав всіх дослідників, був факт у спогадах, що вони вилізли з-під землі. Тоді над ними не було люка, лише водостік. Вони через нього не могли вилізти фізично, їм треба було повзти до найближчого люка у дворі будинку на Соборній, 2а", – розповіла дигерка.

Представниця єврейської громади, директорка музею "Слідами галицьких євреїв" при Всеукраїнському єврейському благодійному фонді "Хесед Ар'є" Ольга Лідовська підтвердила, що раніше пошуки місця схову євреїв не проводили або принаймні не мали успішних результатів. Вона зазначила, що Центр міської історії розробив карту переміщень євреїв у львівській каналізації. Звірившись з картою, Лідовська погодилась, що це цілком ймовірно саме те місце, де переховувалися втікачі.

Вони зробили неймовірне, бо останнім часом такі речі менше зустрічаються. Ще в 90-х щось досліджували, шукали свідків. Важливо, що саме українські історики, мешканці Львова це знайшли. Там дуже складні умови, режисери фільму навіть відмовилися там кіно знімати,

– додала Лідовська.



Цінних речей у сховку не було / Фото Explorer

Тичка планує зробити на основі віднайдених речей виставку, а потім передати їх в музей.

"Воно дійсно має певну вартість, принаймні емоційну. Светрик Кристини Хігер зберігається в музеї Голокосту у Вашингтоні й має цінність. Відповідно, і ці артефакти досить трепетні, для єврейської громади Львова в тому числі", – зазначила дигерка.

Також науковиця планує ввести результати свого дослідження в науковий обіг і, ймовірно, написати про свої пошуки книжку. Через знахідку сховку євреїв виникла ідея поставити біля люка пам'ятний знак та включити це місце в туристичний маршрут.

"В ідеалі можна зробити драбинку, світло, куди б можна було спуститися оглянути. Це не каналізація Львівводоканалу, там вода не тече", – зазначив Риштун.

Попри те, що дигери вказали точне місце, з якого можна потрапити в каналізацію, вони наголосили, що шукачам пригод та скарбів там нічого робити. Матеріальних цінностей у сховку немає, адже останнє цінне майно євреї віддали за їжу.

До теми Унікальна знахідка: львів'янин викупив у "чорних археологів" 1000-літню сокиру і передав у музей



Усі знахідки скерують в музей / Фото Explorer