Що розкопали археологи

Шар ранньоскіфського часу виявили під дзвіницею костелу святої Анни. Про це розповів керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павло Нечитайло.

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Разом із керамікою ранньоскіфського часу ми знайшли фрагмент рибальського грузила на сітку. Це цікавий факт, що 2300 років тому там, де пізніше з'явилася дзвіниця костелу святої Анни, жили люди і ловили рибу ще до Геродота,

– заявив Нечитайло.

Інша знахідка – залишки кам'яного замку – датується другою половиною ХІІІ – ХIV століть. Замок розібрали фактично до фундаменту. Збереглись деякі фрагменти стін, які разом із частинами фундаментів сягають понад 2 метрів.

"Ситуація з городоцьким замком дуже плачевна. Мало того, що його розібрали вкінці XVIII століття, то це ще й зона міської забудови. Вся та гора багато разів перекопана і перебудована, а після війни там ще й зробили дорогу на Хмельницький", – розповів науковець.

Тому знахідна стала для археологів справжньою несподіванкою.

На Хмельниччині археологи виявили скіфське поселення / Фото "Городок city"

Науковці дослідили печеру змішаного походження

Археологи розчистили і зробили більш придатною для туристичного використання печеру змішаного походження. У перспективі її можна досліджувати й далі.

Знайдений матеріал надзвичайно важливий для Городка. Він репрезентує фактично всі етапи його міської історії. У нас є фрагментовано збережений посуд і унікальні кахлі кінця XVІ століття,

– наголосив Нечитайло.

Він зауважив, що весь матеріал дуже фрагментований: "Там усе перекопувалося і замок руйнувався".