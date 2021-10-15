У Львові хмельничанин погрожував підірвати вокзал: евакуювали 200 людей

Хмельничанин 15 жовтня погрожував підірвати Головний залізничний вокзал у Львові. Правоохоронці евакуювали приблизно 200 людей.

На щастя, вибухівки не знайшли. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

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Хмельничанин повідомив про замінування вокзалу

До поліції 15 жовтня зателефонував анонім та заявив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та співробітники інших служб поліції Львівщини. З приміщення вокзалу евакуювали близько 200 людей.

Правоохоронці не знайшли жодних підозрілих предметів та речовин. Протягом 30 хвилин поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний житель Хмельниччини. Під час поверхневого огляду правоохоронці знайшли у чоловіка речовий доказ – мобільний телефон, з якого він телефонував.



Зловмисника затримали протягом пів години / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 6 років за ґратами.

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.