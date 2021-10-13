Як зазначили у ДСНС в коментарі 24 каналу, рятувальники допомогли персоналу та відвідувачам головного офісу "Укрексімбанку" покинути приміщення. Внаслідок інциденту наразі ніхто не постраждав.

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У поліції Києва зазначили, що невідомий подзвонив з інформацією про ймовірний вибух на спецлінію 102.

Кінологи шукають вибухівку

Повідомлення про вибухівку в адміністративній будівлі на вулиці Антоновича, 127 надійшло близько 15:00.

Вже за кілька хвилин після цього у приміщення увійшли кінологи та вибухотехніки.

Станом на 16:35 спеціалісти продовжують перевіряти будівлю та шукають небезпечні речовини.

Після того, як експерти закінчать перевірку офісу "Укрексімбанку", слідчі нададуть інциденту правову кваліфікацію.

Якщо вибухівку не знайдуть, правоохоронці відкриють кримінальне провадження щодо фейкового замінування. Згідно з законом, такі злочини караються ув'язненням на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Дивіться відео евакуації з приміщення "Укрексімбанку"у Києві: