Как отметили в ГСЧС в комментарии 24 каналу, спасатели помогли персоналу и посетителям главного офиса "Укрэксимбанка" покинуть помещение. В результате инцидента пока никто не пострадал.

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В полиции Киева отметили, что неизвестный позвонил с информацией о вероятном взрыве на спецлинию 102.

Кинологи ищут взрывчатку

Сообщение о взрывчатке в административном здании на улице Антоновича, 127 поступило около 15:00.

Уже через несколько минут после этого в помещение вошли кинологи и взрывотехники.

По состоянию на 16:35 специалисты продолжают проверять здание и ищут опасные вещества.

После того, как эксперты закончат проверку офиса "Укрэксимбанка", следователи предоставят инциденту правовую квалификацию.

Если взрывчатку не найдут, правоохранители откроют уголовное производство относительно фейкового минирования. Согласно закону, такие преступления наказываются заключением на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео эвакуации из помещения "Укрэксимбанка" в Киеве: