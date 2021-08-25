У Львові кіберполіція заблокувала сайт з піратськими фільмами: ним користувались мільйони людей

25 серпня 2021 , 17:09
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Джерело:

Нацполіція України

Кіберполіція викрила львів'янина, який організував незаконний онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторією. Прибутки від ресурсу сягають 15 мільйонів гривень.

Основою заробітку була реклама, розміщена на сервісі. Також чоловік отримував гроші, які платили за "преміум"-акаунти.

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Чоловік організував незаконний онлайн-кінотеатр

  • За даними слідства, 36-річний львів'янин створив застосунок онлайн-кінотеатру, який потім самотужки адміністрував.
  • Він надавав користувачам доступ до перегляду фільмів.
  • Однак чоловік не мав жодного дозволу від правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.
  • Аудиторія "преміум"-користувачів застосунку становила понад мільйон людей.
  • Підписка на такий акаунт коштувала лише 80 гривень.
  • Окрім цього, львів'янин щомісяця отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яку розміщував на своєму ресурсі.


Львів'янин створив ресурс з піратськими фільмами / Фото Нацполіції

Прибуток від додатка становив 15 мільйонів гривень

Правоохоронці встановили, що цей застосунок є одним з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів в інтернеті. За попередніми даними, прибуток львів'янина складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі доступ до додатка – заблокований.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили обладнання, яке зловмисник використовував для організації технічної інфраструктури.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення авторського права і суміжних прав". Львів'янину загрожує до 6 років за ґратами. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Автор: Ольга Котів