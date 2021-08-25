У Львові кіберполіція заблокувала сайт з піратськими фільмами: ним користувались мільйони людей
Джерело:Нацполіція України
Кіберполіція викрила львів'янина, який організував незаконний онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторією. Прибутки від ресурсу сягають 15 мільйонів гривень.
Основою заробітку була реклама, розміщена на сервісі. Також чоловік отримував гроші, які платили за "преміум"-акаунти.
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Чоловік організував незаконний онлайн-кінотеатр
- За даними слідства, 36-річний львів'янин створив застосунок онлайн-кінотеатру, який потім самотужки адміністрував.
- Він надавав користувачам доступ до перегляду фільмів.
- Однак чоловік не мав жодного дозволу від правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.
- Аудиторія "преміум"-користувачів застосунку становила понад мільйон людей.
- Підписка на такий акаунт коштувала лише 80 гривень.
- Окрім цього, львів'янин щомісяця отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яку розміщував на своєму ресурсі.
Львів'янин створив ресурс з піратськими фільмами / Фото Нацполіції
Прибуток від додатка становив 15 мільйонів гривень
Правоохоронці встановили, що цей застосунок є одним з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів в інтернеті. За попередніми даними, прибуток львів'янина складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі доступ до додатка – заблокований.
За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили обладнання, яке зловмисник використовував для організації технічної інфраструктури.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення авторського права і суміжних прав". Львів'янину загрожує до 6 років за ґратами. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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