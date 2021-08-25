У Львові кіберполіція заблокувала сайт з піратськими фільмами: ним користувались мільйони людей

Кіберполіція викрила львів'янина, який організував незаконний онлайн-кінотеатр з багатомільйонною аудиторією. Прибутки від ресурсу сягають 15 мільйонів гривень.

Основою заробітку була реклама, розміщена на сервісі. Також чоловік отримував гроші, які платили за "преміум"-акаунти.

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Чоловік організував незаконний онлайн-кінотеатр

За даними слідства, 36-річний львів'янин створив застосунок онлайн-кінотеатру, який потім самотужки адміністрував.

Він надавав користувачам доступ до перегляду фільмів.

Однак чоловік не мав жодного дозволу від правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

Аудиторія "преміум"-користувачів застосунку становила понад мільйон людей.

Підписка на такий акаунт коштувала лише 80 гривень.

Окрім цього, львів'янин щомісяця отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яку розміщував на своєму ресурсі.



Львів'янин створив ресурс з піратськими фільмами / Фото Нацполіції

Прибуток від додатка становив 15 мільйонів гривень

Правоохоронці встановили, що цей застосунок є одним з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів в інтернеті. За попередніми даними, прибуток львів'янина складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі доступ до додатка – заблокований.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили обладнання, яке зловмисник використовував для організації технічної інфраструктури.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення авторського права і суміжних прав". Львів'янину загрожує до 6 років за ґратами. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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