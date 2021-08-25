Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе. Также мужчина получал деньги, которые платили за "премиум"-акаунты.
Интересно Заключенные из СИЗО обманывали пользователей сайтов и украли 18 миллионов гривен
Мужчина организовал незаконный онлайн-кинотеатр
- По данным следствия, 36-летний львовянин создал приложение онлайн-кинотеатра, которое затем самостоятельно администрировал.
- Он предоставлял пользователям доступ к просмотру фильмов.
- Однако у мужчины не было никакого разрешения от правообладателей, представителями которых являются Украинская антипиратская ассоциация.
- Аудитория "премиум"-пользователей приложения составляла более миллиона человек.
- Подписка на такой аккаунт стоила всего 80 гривен.
- Кроме этого, львовянин ежемесячно получал около 100 тысяч гривен от рекламы, которую размещал на своем ресурсе.
Львовянин создал ресурс с пиратскими фильмами / Фото Нацполиции
Прибыль от приложения составила 15 миллионов гривен
Правоохранители установили, что это приложение является одним из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров в интернете. По предварительным данным, прибыль львовянина составляла более 15 миллионов гривен. Сейчас доступ к приложению – заблокирован.
По месту жительства мужчины правоохранители провели обыски. Они изъяли оборудование, которое злоумышленник использовал для организации технической инфраструктуры.
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение авторского права и смежных прав". Львовянину грозит до 6 лет за решеткой. Вскоре мужчине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Заметьте Брала онлайн-кредиты: на Днепропетровщине женщина обманула более 40 человек