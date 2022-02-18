У Львові лікарі витягнули з ока дитини 10-сентиметрового гельмінта: моторошне фото

У Львові лікарі провели надскладну операцію на оці маленької дитини. Медики звідти дістали 10-сантиметрового паразита.

Важкість процедури полягала в тому, що гельмінт намагався втекти від пінцета хірургів. Детальніше про це медики обласного ОХМАДИТУ розповіли 18 лютого.

Зауважте У маршрутці та в гостях: несподівані місця, де можна підхопити паразитів

Була загроза, що все ж втече

Спершу в дівчинки з'явилася припухлість і свербіж очка. Згодом поступово знизився зір, але лікування не давало жодних результатів. А ось приводом звернутися до хірургів, слугувала новоутворена пухлинка.

Коли ми почали надрізати пухлинку, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися та встигли упіймати паразита за хвіст. Якби втік у череп, не дістали б його,

– розповів один із медиків.

У лікарні зізнаються, що окулісти були шоковані тим, що побачили в операційній. У гранульомі під кон'юнктивою жив паразит – гельмінт дирофілярія (Dirofilaria).

Що відомо про цього паразита Dirofilaria також часто називають "зла нитка". Найчастіше яйця гельмінта потрапляють в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою. Паразити живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж і з'являється пухлинка завбільшки просяне зерно.



"Зла нитка" може мігрувати у тілі людини на відстань до 30 сантиметрів на добу. Львівщина не є ендемічною зоною для цього гельмінта, тому "дирофілярія" в регіоні не часто зустрічається медикам. Проте все ж варто бути обережним і намагатися оберігати дітей і собак від укусів комарів.

Провела цю складну операцію команда медиків:

Всеволод Радомський;

Наталя Гудима;

Андріана Патер.

Фото може шокувати та бути неприємним. Тому не радимо його переглядати вразливим і неповнолітнім.



Гельмінт, якого дістали з ока дитини / Фото Львівська Обласна Дитяча Лікарня Охматдит

Читайте повний текст із фейсбуку Львівської Обласної Дитячої Клінічної Лікарні ОХМАДИТ:

10-сантиметровий гельмінт - в оці дитини!

Це як "Чужий", але з тією різницею, що він ще й трохи "Невловимий месник", бо весь час втікав від наших лікарів.

Офтальмологи дістали з-під переднього відділу орбіти 3-річної дівчинки дирофілярію завдовжки понад 10 см!

У малечі з'явилася припухлість і свербіж очка, знизився зір, але лікування не давало результатів, утворилася пухлинка. Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок! У гранульомі під кон'юнктивою жив гробачок - гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) понад 10 сантиметрів завдовжки!

Гельмінта дістали наші віртуози-окулісти в умовах операційної мікрохірургічним пінцетом. Вони не дали зловмиснику жодних шансів і дістали його цілого (див. на фото), хоч він і робив спроби втекти.

"Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його", - каже офтальмолог Всеволод Радомський.