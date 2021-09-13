У Львові майже усі пацієнти з коронавірусом не вакцинувались: кількість хворих продовжує рости

У Львові з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Тож 13 вересня відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС, на якому обговорювали ситуацію з COVID-19 у місті.

Загалом на Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 142 тисяч людей. 3745 хворих померли від ускладнень хвороби, а понад 135,3 тисячі – одужали.

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200 з 201 пацієнта з COVID-19 – невакциновані

Міський голова Андрій Садовий розповів, що 13 вересня відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС.

Сьогодні говоримо про COVID-19. Підсумки очевидні – вакцинація працює. Станом на ранок понеділка в лікарні швидкої допомоги лежить 201 пацієнт. 200 з них невакциновані,

– зазначив мер.

За словами Садового, львів'яни повинні бути мудрими й зробити з цього правильні висновки.

"Також за результатами комісії ми звертаємось до НСЗУ та МОЗ із проханням повернути юридичну можливість усім міським лікарням приймати хворих на ковід. Адже ми бачимо, що статистика захворювання росте", – додав міський голова.

За словами Садового, процедура контрактування займає багато часу, який у таких ситуаціях може виявитись дуже дорогим.

Наразі у Львові є один міський заклад, який приймає хворих на коронавірус та має прописані пакети. Мовиться про Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Текст допису Андрія Садового:

Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Сьогодні говоримо про COVID-19. Підсумки очевидні — вакцинація працює.

Станом на ранок понеділка в лікарні швидкої допомоги лежить 201 пацієнт. 200 з них невакциновані!!

Ми маємо бути мудрими і зробити з цього правильні висновки.

Також за результатами комісії ми звертаємось до НСЗУ та МОЗ із проханням повернути юридичну можливість усім міським лікарням приймати хворих на ковід.

Адже ми бачимо, що статистика захворювання росте. А процедура контрактування займає багато часу, який у таких ситуаціях може виявитись дуже дорогим.

Бережіть себе та своїх рідних!

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу