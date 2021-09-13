Всего на Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 142 тысяч человек. 3 745 больных умерли от осложнений болезни, а более чем 135,3 тысячи – выздоровели.

К теме Если динамика сохранится, нас ждет жесткий карантин, – Садовый о COVID-19 во Львове

200 из 201 пациента с COVID-19 – невакцинированные

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что 13 сентября состоялось заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны – вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи лежит 201 пациент. 200 из них невакцинированные,

– отметил мэр.

По словам Садового, львовяне должны быть мудрыми и сделать из этого правильные выводы.

"Также по результатам комиссии мы обращаемся к НСЗУ и Минздраву с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать больных ковидом. Ведь мы видим, что статистика заболевания растет", – добавил мэр.

По словам Садового, процедура контрактирования занимает много времени, которое в таких ситуациях может оказаться очень дорогим.

Интересно! Сейчас во Львове есть одно городское заведение, которое принимает больных коронавирусом и имеет прописанные пакеты. Говорится о Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Заметьте Назвали вакцину, которая лучше всего защищает от штамма Дельта: исследование

Текст поста Андрея Садового:

Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны – вакцинация работает.

По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи лежит 201 пациент. 200 из них невакцинированные!!

Мы должны быть мудрыми и сделать из этого правильные выводы.

Также по результатам комиссии мы обращаемся к НСЗУ и Минздраву с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать больных ковидом.

Ведь мы видим, что статистика заболевания растет. А процедура контрактирования занимает много времени, которое в таких ситуациях может оказаться очень дорогим.

Берегите себя и своих родных!

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала