Львівського мотоцикліста тричі за рік спіймали п'яним за кермом: фото

Львівські патрульні 10 серпня зупинили п'яного 45-річного мотоцикліста. Виявилось, що чоловік втретє за рік сів за кермо у нетверезому стані.

Патрульні склали на львів'янина протокол. Тепер йому загрожує немалий штраф.

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Патрульні зупинили п'яного мотоцикліста

На вулиці Стрийській 10 серпня патрульні помітили мотоцикл Mustang без номерних знаків. Його пасажирка була без шолома, тож транспортний засіб зупинили.

Поліцейські одразу помітили, що водій був дуже п'яний. Пристрій Drager показав результат 1,82 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму



Мотоцикліст був дуже п'яний / Фото Патрульної поліції Львівщини

Чоловік сів п'яним за кермо втретє за рік

Патрульні встановили, що 45-річного львів'янина нещодавно вдруге за рік притягнули до відповідальності за керування в стані сп'яніння. Цього разу на нього знову склали адмінматеріали:

протокол за статтею "Особа, яка двічі впродовж року притягалася до відповідальності за керування в стані сп'яніння";

постанову за "керування транспортним засобом особою, позбавленою цього права".

Чоловікові за такі правопорушення загрожує 20,4 тисячі гривень штрафу.

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Порушнику загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини