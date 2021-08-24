У Львові з нагоди Дня Незалежності відбувся Марш нескорених: надзвичайне відео

З нагоди 30-річчя Незалежності України у Львові 24 серпня відбувся Марш нескорених. До події долучились військові, волонтери, родини Героїв та активні львів'яни.

Марш розпочався на Личаківському кладовищі. Учасники маршу прямували до Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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У Львові відбувся Марш нескорених

Попри негоду, марш розпочався на Личаківському кладовищі близько 9:00. Учасники ходи сформували колону біля головного входу до цвинтаря. До події долучились військові, волонтери, представники міської й обласної влади, родини Героїв та активні мешканці міста.

Колона спершу пройшла вулицями Мечникова та Личаківською до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На території шпиталю пролунав Державний Гімн. Потім учасники попрямували до Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Там відбудеться урочисте підняття Державного Прапора та запалення лампадок. Тут також проведуть панахиду, яку очолять військові капелани.

За словами організаторів, метою заходу є не лише вшанування пам'яті Героїв, які поклали своє життя у боротьбі за України, а й моральна підтримка тих військових, котрі сьогодні боронять українські кордони на Сході.

Дивіться відео Маршу нескорених: