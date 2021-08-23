На львівському флагштоці замайорів синьо-жовтий стяг розміром 8 на 12 метрів. До урочистого заходу долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

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У Львові відкрили найвищий флагшток області

У заході взяли участь понад 800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, десантники, курсанти Академії сухопутних військ та рятувальники. Також його відвідали закордонні гості. Усі присутні спільно виконали Державний Гімн України.

У Львові, як і в інших містах, транслювали церемонію підняття Державного Прапора у географічному центрі України – селі Мар'янівка. У ній взяли участь президент Володимир Зеленський та співачка Руслана.

Коли сьогодні показували Руслану з прапором, в неї на очах були сльози. Я пригадую ті сльози, коли вона перемагала на Євробаченні – ми всі плакали. Так само плакали депутати першого демократичного скликання, коли ще під час Радянського Союзу підіймали прапор на Ратуші,

– зазначив Садовий.

За словами мера, усі плакали, бачачи гордість та силу України. Й коли ховають наших Героїв, на очах також бринять сльози.

"Але сьогодні з прапором мають бути пов'язані наші наступні перемоги, які ми маємо разом зробити. Я вітаю всіх зі святом, бажаю всім багато успіхів, здоров'я і процвітання. Слава українському прапору! Слава Україні!", – підсумував міський голова.

Опісля церемонії підняття прапору відбувся марш підрозділів ЗСУ і країн-партнерів та дефіле військового оркестру.

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Місце для флагштока обрали не випадково

За інформацією ЛОДА, Львівщина стала єдиною областю, де флагшток встановили на території військового навчального закладу. Місце для нього обрали не випадково. Реалізація проєкту – це не лише виявлення пошани до стяга та українських захисників, але й створення нового громадського простору.

Академія розташована на одній з найвищих точок Львова, яка є своєрідним оглядовим майданчиком. Новий простір дозволить візуально розкрити частину території навчального закладу та розширити важливий пішохідно-транспортний вузол перехрестя вулиць Стрийської та Героїв Майдану.

Цей простір нагадує частину кола, в центрі якого – флагшток. Біля нього встановили лавки, смітники та висадили дерева. Це місце освітили та замостили плиткою.

Сам флагшток має вбудований підіймальний механізм для прапора та захист від блискавок. Для відділення простору меморіального знаку від решти території академії передбачили підпірні стінки різної висоти зі скляним огородженням. Загальна вартість проєкту становить 12 мільйонів гривень.

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