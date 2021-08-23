На львовском флагштоке взвился сине-желтый флаг размером 8 на 12 метров. К торжественному мероприятию присоединился мэр Львова Андрей Садовый.

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Во Львове открыли самый высокий флагшток области

В мероприятии приняли участие более 800 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, десантники, курсанты Академии сухопутных войск и спасатели. Также его посетили зарубежные гости. Все присутствующие совместно исполнили Государственный Гимн Украины.

Во Львове, как и в других городах, транслировали церемонию поднятия Государственного Флага в географическом центре Украины – селе Марьяновка. В ней приняли участие президент Владимир Зеленский и певица Руслана.

Когда сегодня показывали Руслану с флагом, у нее на глазах были слезы. Я помню те слезы, когда она победила на Евровидении – мы все плакали. Так же плакали депутаты первого демократического созыва, когда еще во время Советского Союза поднимали флаг на Ратуше,

– отметил Садовый.

По словам мэра, все плакали, видя гордость и силу Украины. И когда хоронят наших Героев, на глазах также слезы.

"Но сегодня с флагом должны быть связаны наши следующие победы, которые мы вместе сделаем. Я поздравляю всех с праздником, желаю всем много успехов, здоровья и процветания. Слава украинскому флагу Слава Украине!", – подытожил мэр.

После церемонии поднятия флага состоялся марш подразделений ВСУ и стран-партнеров, дефиле военного оркестра.

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Место для флагштока выбрали не случайно

По информации ЛОГА, Львовщина стала единственной областью, где флагшток установили на территории военного учебного заведения. Место для него выбрали не случайно. Реализация проекта – это не только выявление уважения к флагу и украинским защитникам, но и создание нового общественного пространства.

Академия расположена на одной из самых высоких точек Львова, которая является своеобразной смотровой площадкой. Новое пространство позволит визуально раскрыть часть территории учебного заведения и расширить важный пешеходно-транспортный узел перекресток улиц Стрыйской и Героев Майдана.

Это пространство напоминает часть круга, в центре которого – флагшток. Возле него установили скамейки, урны и высадили деревья. Это место осветили и замостили плиткой.

Сам флагшток имеет встроенный подъемный механизм для флага и защиту от молний. Для отделения пространства мемориального знака от остальной территории академии предусмотрели подпорные стенки разной высоты со стеклянным ограждением. Общая стоимость проекта составляет 12 миллионов гривен.

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