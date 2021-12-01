У Львові напали на салон краси: розпилили газовий балончик в очі працівницям та підпалили

На один з львівських салонів краси скоїли напад. Ввечері 30 листопада невідомі ввірвалися у приміщення, розпилили газовий балончик в обличчя працівницям та підпалили заклад.

Інцидент трапився на вулиці Шота Руставелі. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.

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У Львові підпалили салон краси

Приблизно о 19:15 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у салоні краси на вулиці Шота Руставелі у Львові невідомі розпилили балончик в обличчя працівникам закладу. Після цього зловмисники підпалили приміщення. На місце події негайно приїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися 2 працівниці закладу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та особи зловмисників. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Нападникам може загрожувати від 3 до 7 років у в'язниці.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції та ДСНС Львівщини

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Співробітники ДСНС врятували працівницю салону

У ДСНС Львівщини розповіли, що пожежа виникла у будинку №18. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з під'їзду вибивався дим. Очевидці повідомили, що в приміщенні досі перебуває жінка.

Рятувальники під'єдналися до спеціальних апаратів захисту органів дихання та зору й почали шукати постраждалу і гасити пожежу. Співробітникам ДСНС вдалося знайти жінку. Вони вивели її на свіже повітря та передали медикам.

Пожежу повністю подолали о 19:48. Вогонь пошкодив медичне обладнання на площі 20 квадратних метрів. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучили 17 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

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