У Львові невакцинована медсестра скасувала своє відсторонення від роботи

Медсестра львівського ліцею "Галицький" скасувала своє відсторонення від роботи у суді. Вона категорично не хотіла робити щеплення, адже боялася померти.

Ліцей "Галицький" розташований на вулиці Замковій. Медсестра працювала там з вересня 2019 року.

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Медсестра боялася робити щеплення

У рішенні суду мовиться, що медсестру ліцею "Галицький" Оксану Єрьоменко 8 листопада відсторонили від роботи, адже вона була невакцинованою. Тоді жінка подала позов до суду. Вона вимагала скасувати наказ про її відсторонення та стягнути зарплату за час вимушеного прогулу.

Свої вимоги мотивувала тим, що щеплення проти COVID-19 не віднесено до переліку обов'язкових, як це передбачено Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб",

– мовиться в обґрунтуванні вимог позивачки.

Окрім цього, там вказано, що в ліцеї не створили належних, чітко регламентованих законодавством умов для проведення медсестрою щеплення проти COVID-19.

"Для забезпечення можливості проведення щеплення проти COVID-19, роботодавець мав би видати відповідний внутрішній розпорядчий документ, яким направити позивача у робочий час та зі збереженням за ним цього дня середнього заробітку до медичного закладу для проходження медичного огляду", – вказано в обґрунтуванні.

Під час судового засідання Єрьоменко додала, що вона вважає щеплення експериментом. Жінку дуже турбує, що за інформацією ЗМІ, після щеплень трапляються смертельні випадки. Тож медсестра боїться вакцинуватися, позаяк має неповнолітніх дітей.

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Суд задовольнив позов медсестри

Представник ліцею заперечив позовні вимоги медсестри. За його словами, 5 листопада жінку попередили про її можливе відсторонення від посади через відсутність щеплень. Представник посилався на постанову Кабміну про карантин та наказ МОЗ, тому він вважає, що відсторонення було законним.

Суддя Галицького райсуду Людмила Фролова зазначила, що наказ ліцею про відсторонення невакцинованої медсестри від роботи без збереження зарплати порушив права жінки, гарантовані Конвенцією про захист прав та основоположних свобод.

Тож суддя задовольнила цивільний позов Єрьоменко про скасування цього наказу. Окрім цього, з ліцею стягнули 19,2 тисячі гривень втраченої жінкою зарплати. За українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.

Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію певних категорій населення набув чинності 8 листопада. Усіх невакцинованих освітян повинні відсторонювати від роботи, допоки вони не щепляться.



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