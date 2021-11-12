У Львові незабаром відкриють вхід до Полтви для всіх охочих: цікаві фото

Незабаром кожен охочий львів'янин зможе побачити Полтву на власні очі. Реконструкцію одного із входів до підземної річки вже завершують.

Вхід розміщений у колишньому трамвайному депо на вулиці Сахарова. Там вже відновили колектор та сходи.

Цікаво У Львові дигери знайшли в каналізації сховок євреїв під час Голокосту

У Львові відкриють оновлений вхід до підземної Полтви

Відомий львівський дигер та дослідник Андрій Риштун розповів, що незабаром кожен охочий зможе спуститися під землю та побачити Полтву на власні очі.

В трамвайному депо що на вулиці Сахарова, Lem Station, завершують реконструкцію входу у Полтву. Станом на зараз вже відновлені стінки колектора та встановлені сходи вниз,

– зауважив дигер.

За проєктом, вхід зачинятиме скляний броньований люк. Окрім цього, там облаштують гарну підсвітку.

"Тож Полтвою можна буде милуватися як з поверхні, так і спустившись вниз зі спеціальним дозволом", – додав Риштун.

За словами CEO Lem Station Михайла Лемака, спуститись до Полтви можна буде лише акредитованим людям, за узгодженням з міськими установами, що відповідають за безпеку міського колектора.

Дивіться фото з оновленого входу до Полтви / Фото Андрія Риштуна

Цікаво Озеро замість дороги: чому у Львові постійно "плаває" вулиця Сахарова – фото

Підземний колектор також відновили

Якийсь час цей вхід був накритим бетонними блоками, однак в Lem Station вирішили його відреконструювати.

"Вони за власний кошт винайняли підрядника та відреставрували "свою" ділянку колектора. Виявляється, у Львові навіть є спеціальна компанія "Техно-Ресурс", яка спеціалізується на подібних роботах", – зазначив львів'янин.

Фахівці закачують під бетон оригінальний полімер власної розробки. Потім він там твердне та все скріплює. Після таких робіт колектор прослужить ще не один десяток років. За словами Лемака, усі роботи з облаштування входу в Полтву завершать до кінця 2022 року.

"Станіслав Лем був крутим футурологом, а Lem Station є його гідним послідовником. Як Вам ідея поставити в Полтву теплові помпи та обігрівати ними місто?", – додав Риштун.

За його словами, LEM Station провели заміри температури води в Полтві за останні пів року. Вона становить 14 градусів.

"Це дуже і дуже багато. Щодня гігакалорії стічних вод гріють ґрунт навколо колектора. А могли б обігрівати лікарні та школи. Ви тільки не подумайте, що вони пропонують закачувати Полтву у батареї. Теплова помпа – це безпечно та сучасно", – розповів дигер.

Він додав, що часто чує питання: "Скільки ще простоять підземні колектори міста?". Проте Риштун не дає фатальних прогнозів. За його словами, проблемні ділянки є під вулицями Князя Романа та Брюховицькою. Однак усе це можна відремонтувати.

Дигер підсумував, що він особисто оглядав відновлені колектори на вулицях Вітовського, Джерельній, Київській та Пекарській. За його словами, там, де роботи виконували фахівці "Техно-Ресурсу", все виглядає, як нове.



Температура у Полтві впродовж 6 місяців / Фото Андрія Риштуна

Текст допису Андрія Риштуна:

Незабаром кожен охочий зможе побачити Полтву на власні очі. В Трамвайному Депо що на вулиці Сахарова – Lem Station – завершують реконструкцію входу у Полтву. Станом на зараз відновлені стінки колектора та встановлені сходи вниз. По проєкту, це все закриватиме скляний рухомий люк і буде красива підсвітка. Тож Полтвою можна буде милуватися як з поверхні, так і спустившись вниз зі спеціальним дозволом.

В той час як Львівводоканал закриває входи у Полтву бетонними блоками, Lem Station – відкриває. Вони за власний кошт винайняли підрядника та відреставрували "свою" ділянку колектора. Виявляється, у Львові навіть є спеціальна компанія Техно-Ресурс яка спеціалізується на подібних роботах. Вони закачують під бетон оригінальний полімер власної розробки. Там він твердне та скріплює все це докупи. Після чого відновлений колектор прослужить ще не один десяток років.

За словами Михайла Лемака, усі роботи по облаштуванню входу в Полтву буде завершено до кінця наступного року.

Станіслав Лем був крутим футурологом, а Lem Station є його гідним послідовником. Як Вам ідея поставити в Полтву теплові насоси та обігрівати ними місто? LEM Station провели моніторинг температури води в Полтві за останні пів року. Вона становить 14 градусів. А це дуже і дуже багато. Щодня гігакалорії стічних вод гріють ґрунт навколо колектора. А могли б обігрівати лікарні та школи. Ви тільки не подумайте, що вони пропонують закачувати Полтву у батареї. Тепловий насос – це безпечно та сучасно.

Мене часто запитують: "скільки ще простоять підземні колектори міста?". Я не беруся давати фатальні прогнози. Проблемні ділянки є, як ото на Князя Романа чи під вулицею Брюховицькою. Але все це ще можна відремонтувати. Було б бажання! Я особисто оглядав відновлені колектори на вулицях Вітовського, Джерельній, Київській та Пекарській. Там, де попрацювали ці хлопці з Техно-Ресурсу, все виглядає, як нове!