У Львові незабаром відкриють вхід до Полтви для всіх охочих: цікаві фото

Вхід розміщений у колишньому трамвайному депо на вулиці Сахарова. Там вже відновили колектор та сходи.

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У Львові відкриють оновлений вхід до підземної Полтви

Відомий львівський дигер та дослідник Андрій Риштун розповів, що незабаром кожен охочий зможе спуститися під землю та побачити Полтву на власні очі.

В трамвайному депо що на вулиці Сахарова, Lem Station, завершують реконструкцію входу у Полтву. Станом на зараз вже відновлені стінки колектора та встановлені сходи вниз,

– зауважив дигер.

За проєктом, вхід зачинятиме скляний броньований люк. Окрім цього, там облаштують гарну підсвітку.

"Тож Полтвою можна буде милуватися як з поверхні, так і спустившись вниз зі спеціальним дозволом", – додав Риштун.

За словами CEO Lem Station Михайла Лемака, спуститись до Полтви можна буде лише акредитованим людям, за узгодженням з міськими установами, що відповідають за безпеку міського колектора.

Дивіться фото з оновленого входу до Полтви / Фото Андрія Риштуна

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Підземний колектор також відновили

Якийсь час цей вхід був накритим бетонними блоками, однак в Lem Station вирішили його відреконструювати.

"Вони за власний кошт винайняли підрядника та відреставрували "свою" ділянку колектора. Виявляється, у Львові навіть є спеціальна компанія "Техно-Ресурс", яка спеціалізується на подібних роботах", – зазначив львів'янин.

Фахівці закачують під бетон оригінальний полімер власної розробки. Потім він там твердне та все скріплює. Після таких робіт колектор прослужить ще не один десяток років. За словами Лемака, усі роботи з облаштування входу в Полтву завершать до кінця 2022 року.

"Станіслав Лем був крутим футурологом, а Lem Station є його гідним послідовником. Як Вам ідея поставити в Полтву теплові помпи та обігрівати ними місто?", – додав Риштун.

За його словами, LEM Station провели заміри температури води в Полтві за останні пів року. Вона становить 14 градусів.

"Це дуже і дуже багато. Щодня гігакалорії стічних вод гріють ґрунт навколо колектора. А могли б обігрівати лікарні та школи. Ви тільки не подумайте, що вони пропонують закачувати Полтву у батареї. Теплова помпа – це безпечно та сучасно", – розповів дигер.

Він додав, що часто чує питання: "Скільки ще простоять підземні колектори міста?". Проте Риштун не дає фатальних прогнозів. За його словами, проблемні ділянки є під вулицями Князя Романа та Брюховицькою. Однак усе це можна відремонтувати.

Дигер підсумував, що він особисто оглядав відновлені колектори на вулицях Вітовського, Джерельній, Київській та Пекарській. За його словами, там, де роботи виконували фахівці "Техно-Ресурсу", все виглядає, як нове.



Температура у Полтві впродовж 6 місяців / Фото Андрія Риштуна