У Львові обрали Місіс Східна Європа: хто представить Україну на світовому конкурсі

У Львові пройшов фінал конкурсу "Жінка Україна-Всесвіт 2021". Ярина Андрушенко виборола переможне місце та титул Місіс Східна Європа.

У відборі взяли участь 14 фіналісток. Переможниця представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

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У Львові обрали Місіс Східна Європа

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Крозицький розповів, що у Львові обрали Місіс Східна Європа. Переможницею конкурсу стала Ярина Андрущенко.

Тепер вона представлятиме нашу країну на конкурсі світового рівня. Нагадаю, що цей конкурс не з тих, котрі "за мир у всьому світі". Всі ці жінки мають свої історії боротьби та успіху!,

– зазначив посадовець.

Козицький додав, що він вдячний кожній учасниці за ті добрі справи, які вони роблять. Адже так вони показують іншим добрий приклад, надихаючи їх красою і наповнюючи світ добром.

Національний відбір конкурсу краси "Жінка Україна-Всесвіт 2021" під егідою "Жінка Східна Європа" відбувся у Львові вперше. У ньому взяли участь 14 дівчат. Переможниця Ярина Андрущенко представить Україну на світовому конкурсі краси "Жінка Всесвіт 2021".

Дивіться фото конкурсу "Жінка Україна-Всесвіт 2021" / Фото Максима Козицького