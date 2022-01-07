У Львові оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 8 – 12 січня

За прогнозами синоптиків, дороги Львова 8 – 10 січня огорне ожеледиця. Тому в місті оголосили штормове попередження.

Окрім цього, на Львівщині стане дещо холодніше. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до 10 градусів морозу.

Цікаво Через зливи річка вийшла з берегів: на Закарпатті затопило село – фото та відео наслідків негоди

У Львові оголосили штормове попередження

За прогнозом синоптиків Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові 8 – 10 січня на дорогах буде ожеледиця. Тому в мерії закликали містян зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Усіх водіїв просять обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та вмикати фари. Своєю чергою, пішоходів закликають носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій потрібно телефонувати на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на 8 – 12 січня

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, у суботу, 8 січня, погоду визначатиме західна периферія антициклону над Слобожанщиною та наближення вдень атмосферного фронту. В області буде хмарно з проясненнями.

Суттєвих опадів не прогнозують, однак ввечері, ймовірно, йтиме невеликий сніг. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вночі та вранці буде слабкий туман.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 5 – 7 градусів морозу, а вдень – 0 – 2 градуси тепла.



Прогноз погоди на 8 січня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Може затопити трасу: в Україні прогнозують підняття рівня води

У неділю, 9 січня, в області також буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці падатиме невеликий сніг. Вдень істотних опадів не буде. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 січня / Дані Укргідрометцентру

У понеділок, 10 січня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 10 січня / Дані Укргідрометцентру

До теми Львів'янам пообіцяли ранню весну через раптове пробудження бабаків

У вівторок, 11 січня, як і в усі попередні дні, в області буде хмарно з проясненнями. Місцями йтиме невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу, а вдень – від 2 до 4 градусів нижче нуля.



Прогноз погоди на 11 січня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 12 січня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не прогнозують. Дороги області огорне ожеледиця.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів морозу, а вдень – 5 – 7 градусів нижче нуля.



Прогноз погоди на 12 січня / Дані Укргідрометцентру