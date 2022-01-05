Тваринки мешкають на території Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру на вулиці Кубанській, 12. Прогноз на основі поведінки гризунів склав директор центру Ігор Антахович.

Цікаво Вирив нору та не звертав уваги на людей: ведмідь влаштувався в зимову сплячку під житловим будинком

У бабаків через тепло збився "годинник"

Антахович уточнив, що таке раннє пробудження бабаків сталося вперше за багато років. Однак він додав, що улюбленці центру прокинулися не остаточно, а лише перевали зимову сплячку через аномальне як для січня тепло.

Зазвичай бабаки прокидаються на Стрітення, тому такий цьогорічний короткий сон трапився вперше за 13 років наших спостережень за бабаками,

– пояснив фахівець.

Зверніть увагу! Цієї зими через надто теплу погоду бабаки не лише прокинулися серед зими, але й впали у сплячку пізніше ніж зазвичай – 1 грудня замість жовтня.

Загрози для пухнастих немає

Антахович запевнив, що раннє пробудження бабаків ніяк не позначиться на їх самопочутті. Адже ще до настання зими провісники весни набрали достатню кількість жиру для зимівлі.

Те, що Марічка та Мишко перервали сплячку, співробітники Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру зрозуміли за розкритим отвором у хатинках бабаків. Бо зазвичай перед холодами вони самі закривають лази тирсою.

Звірина квартира

Антахович розповів, що бабакам центру облаштували таку саму домівку, як у дикій природі. Вона поділена на кімнату для сну, вбиральню та їдальню. Особливістю цих тваринок є те, що кожні 10 – 14 днів під час сплячки вони прокидаються, аби поїсти та сходити до туалету. При цьому із теплої оселі назовні пухнасті не виходять.

Аби підтримати Марічку та Мишка, їхні доглядачі кожного тижня підсипають їм їжу й дивляться, як ті себе почувають. Власне 1 січня вони й помітили, що парочка "розбарикадувала" хатинку й доволі жваво копирсалася у ній. Ба більше, бабачки навіть вийшли, аби погуляти на вулиці, де різко потепліло.

Європейський кліматичний рекорд

Останній день 2021 року, 31 грудня, став найтеплішим за 70 років у низці європейських країн: Іспанії, Італії та Франції. Позначки термометрів сягали квітневих показників.