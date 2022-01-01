Незвично високу температуру, як на 31 грудня, зафіксували одразу у кількох європейських країнах.

Читайте також Вперше за 50 років: у Каліфорнії випало понад п'ять метрів снігу – вражаючі фото та відео

Рекордно теплий початок року в Іспанії

Найвищих позначок температура повітря досягла в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, стовпчики термометрів піднялися до 24,7 градуса. Це максимальна температура від початку ведення обліку в 1947 році.

У Сеговії, що поблизу Мадрида, повітря прогрілося до 22,7 градуса. Попередній температурний рекорд там датується 1920 роком. У сусідній Авілі стовпчики термометрів показували 20,2 градуса – найвищий рівень, починаючи з 1983 року.

Коментар метеоролога щодо високих температур

Представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо зазначив, що такі високі температури не є нормальним явищем.

Це температури, які зазвичай фіксують у квітні,

– наголосив він.

Метеоролог пояснив підвищення температури високим тиском.

Тепло й у Франції

Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин в Альпах.

"Температура повітря становила +15 градусів в районах Альп на висоті 1 600 метрів і не досягала нуля нижче 4 000 метрів", – зазначив метеоролог Лука Меркалли.

За його словами, у ніч на 31 грудня навіть не було морозів – температура не опускалася нижче 10 градусів. Це є дуже незвичним.

Висока температура і в Італії

На деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії стовпчики термометрів показували від +13 до +15 градусів. Тепла погода очікується там і протягом 1 – 3 січня.

Альпіністів попереджають, що підвищена температура і сильний вітер створюють умови для сходження лавин.

Зверніть увагу! В Україні 1 січня також буде теплим. Температура повітря становитиме у середньому +5...+8 градусів, трохи прохолодніше буде на Сході. У Карпатах є загроза сходження снігових лавин.

До теми – справжня зима у Карпатах: дивіться відео