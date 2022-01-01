У перший день 2022 року по всій Україн триматиметься плюсова температура. Однак у горах панує зимова погода.

Дізнайтеся більше Потепління, мокрий сніг та рясні дощі: якою буде погода у січні

У Карпатах сніг, мороз і туман

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 9:00 1 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер дує південно-західний, розганяється до 6 – 7 метрів за секунду. Температура повітря становить -4 градуси.

З оприлюдненого фото помітно, що на горі все у снігу.



Погода на горі Піп Іван 1 січня / Фото ЧГПРП

Попередження про загрозу лавин

В Укргідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку

1 – 2 січня у горах Івано-Франківської області,

1 – 3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей.

Через це там оголосили 3 рівень небезпечності.



У Карпатах – загроза сходження лавин / Карта Укргідрометцентру

Погода 1 січня у регіонах

Загалом 1 січня погода по всій Україні буде теплою. Повітря у середньому прогріється до +5…+8 градусів. Трохи прохолодніше буде на Сході – +1…+3 градуси.

Опади очікують скрізь – падатиме дощ, а на Чернігівщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині – сніг з дощем.

Окрім того, на всій території буде сильний вітер північно-західного напрямку, аж до штормових поривів.

Цікаво – як Карпати взимку 2021 року вперше накрило снігом: дивіться відео