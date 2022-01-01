В первый день 2022 года по всей Украине будет держаться плюсовая температура. Однако в горах царит зимняя погода.

Узнайте больше Потепление, мокрый снег и обильные дожди: какой будет погода в январе

В Карпатах снег, мороз и туман

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что по состоянию на 9:00 1 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость. Ветер дует юго-западный, разгоняется до 6 – 7 метров в секунду. Температура воздуха составляет -4 градуса.

Из обнародованного фото заметно, что на горе все в снегу.

Погода на горе Поп Иван 1 января / Фото ЧГПРП

Предупреждение об угрозе лавин

В Укргидрометцентре предупреждают о значительной снеголавинной опасности

1 – 2 января в горах Ивано-Франковской области,

1 – 3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей.

За это там объявили 3 уровень опасности.



В Карпатах – угроза схода лавин / Карта Укргидрометцентра

Погода 1 января в регионах

В целом 1 января погода по всей Украине будет теплой. Воздух в среднем прогреется до +5...+8 градусов. Немного прохладнее будет на Востоке – +1...+3 градуса.

Осадки ожидают везде – будет падать дождь, а на Черниговщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине – снег с дождем.

Кроме того, на всей территории будет сильный ветер северо-западного направления, вплоть до штормовых порывов.

Интересно – как Карпаты зимой 2021 года впервые накрыло снегом: смотрите видео