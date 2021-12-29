В первый день 2022 года в Украине будет облачно. В почти всех областях прогнозируют дожди. Снежить будет только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

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Теплее всего будет на западе, юге и в Крыму. Там обещают до + 7 градусов. Тем временем в центральных областях обещают +3...+5 градусов. Холоднее всего будет на востоке. Там обещают до -1...+1 градусов.

В Киеве 1 января прогнозируют + 3...+5 градусов.



Прогноз погоды на 1 января / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды 2 января

Уже 2 января в Украине засияет солнце. В то же время на Львовщине, Волыни, Харьковщине, Луганщине и Донетчине – будет снежить.

Средняя дневная температура составит 0...+2 градуса. Легкий морозец прогнозируют в северных и восточных областях. В то же время температура воздуха не будет опускаться ниже, чем -2 градуса.



Прогноз погоды на 2 января / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды 3 января Уже 3 января в Украине прогнозируют резкое потепление. На западе температура воздуха прогреется до +5...+7 градусов. В Крыму прогнозируют до + 8 градусов. В то же время на востоке температура воздуха будет удерживаться на уровне -1 градуса. В этот же день Украину накроют обильные дожди. В центральных, северных и южных областях обещают мокрый снег. Тем временем на Востоке будет сиять солнце.



Прогноз погоды на 3 января / Карта Укргидрометцентра​

