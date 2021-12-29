У перший день 2022 року в Україні буде хмарно. У майже всіх областях прогнозують дощі. Сніжитиме лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

До теми В Україну йдуть сильні снігопади: рятувальники попередили про небезпеку

Найтепліше буде на Заході, Півдні та у Криму. Там обіцяють до +7 градусів. Тим часом у центральних областях обіцяють +3...+5 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Там обіцяють від -1 до +1 градусів.

У Києві 1 січня прогнозують +3...+5 градусів.



Прогноз погоди на 1 січня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди 2 січня

Вже 2 січня в Україні засяє сонце. Водночас на Львівщині, Волині, Харківщині, Луганщині та Донеччині – сніжитиме.

Середня денна температура становитиме 0...+2 градуси. Легкий морозець прогнозують у північних та східних областях. Водночас температура повітря не опускатиметься нижче, аніж до -2 градусів.



Прогноз погоди на 2 січня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди 3 січня 3 січня в Україні прогнозують стрімке потепління. На Заході температура повітря прогріється до +5...+7 градусів. У Криму прогнозують до +8 градусів. Водночас на Сході температура повітря утримуватиметься на рівні -1 градуса. Цього ж дня Україну накриють рясні дощі. У центральних, північних та південних областях обіцяють мокрий сніг. Тим часом на Сході сяятиме сонце.



Прогноз погоди на 3 січня / Карта Укргідрометцентру​

