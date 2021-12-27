Негоду прогнозують на 28 грудня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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В Україні прогнозують сильний сніг, ожеледицю та мороз

Виривається до нас у вівторок, 28 грудня, південний циклон!

– написала Наталка Діденко.

Зокрема у регіонах прогнозують:

у центрі – найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети;

на Півдні – високу температуру повітря – мокрий сніг та дощ;

негоду прогнозують також на Заході, Сході та Півдні. Виняток становить тільки Закарпаття, Волинь та Рівненщина.

Окрім того, на дорогах буде ожеледиця. На всій території країни, окрім Півдня, – морозна погода.

У Києві завтра, 28 грудня, – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці,

– розповіла Діденко.

Синоптикиня також повідомила, що температура в Києві вночі сягатиме -8…-10 градусів, натомість вдень – орієнтовно -5 градусів.

Рятувальники повідомили про небезпеку

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що 28 грудня прогнозують:

значні опади снігу, мокрого снігу та налипання снігу (збільшення снігу на 10 – 20 сантиметрів) у південних, а також вночі у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень у центральних та східних областях;

мокрий сніг та дощ, ожеледь – в південній частині, вдень і в центральних областях;

на всій території країни, крім західних та північних областей, пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети;

на дорогах буде ожеледиця – прогнозують 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів,

– попередили рятувальники.

Також вони розповіли, що 28 грудня через опади в горах Iвано-Франкiвської та на високогiр'ї східної частини Закарпатської областей очікують значну снiголавинну небезпеку – аж 3 рiвень.

Ба більше, через опади 27 – 29 грудня на дiлянцi Днiстра Галич – верхів'я Днiстровського водосховища очiкують:

iнтенсивне утворення шуги;

мiсцями встановлення льодоставу;

можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Коли в Україні буде сніг – дивіться відео

Повний текст публікації Наталки Діденко

Завтра, 28 грудня, у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети. Виривається до нас у вівторок південний циклон! Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.

У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки – тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки цими регіонами, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації.

У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю – питання.

31 грудня – 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами", температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.