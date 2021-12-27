Непогоду прогнозируют на 28 декабря. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Украине прогнозируют сильный снег, гололед и мороз

Вырывается к нам во вторник, 28 декабря, южный циклон!

– написала Наталья Диденко.

В частности в регионах прогнозируют:

в центре – самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы;

на юге – высокую температуру воздуха – мокрый снег и дождь;

непогоду прогнозируют также на Западе, Востоке и юге. Исключение составляет только Закарпатье, Волынь и Ровненщина.

Кроме того, на дорогах будет гололедица. На всей территории страны, кроме Юга, – морозная погода.

В Киеве завтра, 28 декабря – облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы,

– рассказала Диденко.

Синоптик также сообщила, что температура в Киеве ночью будет достигать -8 ... -10 градусов, зато днем – ориентировочно -5 градусов.

Спасатели сообщили об опасности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 28 декабря прогнозируют:

значительные осадки снега, мокрого снега и налипание снега (увеличение снега на 10 – 20 сантиметров) в южных, а также ночью в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем в центральных и восточных областях;

мокрый снег и дождь, гололед – в южной части, днем и в центральных областях;

на всей территории страны, кроме западных и северных областей, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, метели, снежные заносы;

на дорогах будет гололед прогнозируют 1 уровень опасности, то есть желтый.

Такие погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов,

– предупредили спасатели.

Также они рассказали, что 28 декабря из-за осадков в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидают значительную снеголавинную опасность – 3 уровень.

Более того, из-за осадков 27 – 29 декабря на участке Днестра Галич – верховья Днестровского водохранилища ожидают:

интенсивное образование шуги;

местами установки ледостава;

возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Когда в Украине будет снег – смотрите видео

Полный текст публикации Натальи Диденко

Завтра, 28 декабря, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы. Вырывается к нам во вторник южный циклон! Также непогода коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровненщины), востока Украины и Юга.

В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет мокрый снег и дождь.

Соответственно, на дорогах водителям придется туго – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательными и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации.

В северных областях снег вероятен, но вот доскачет ли циклон или ограничится небольшим снегом или плотной облачностью – вопрос.

31 декабря – 1 января ожидается оттепель и высокая, с "плюсами", температура воздуха, временами дождь и мокрый снег.