У деяких областях буде мокрий сніг. Порівняно з 31 грудня, погода буде на декілька градусів теплішою.

До теми Намело 30 сантиметрів снігу: на Кіровоградщині ліквідовують наслідки негоди

Погода в регіонах України

У західному регіоні температура повітря у середньому буде +5...+7 градусів. Окрім того, у всьому регіоні дощитиме. Аналогічна погода буде також у центрі та у південних областях. Мокрий сніг буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччинні.

На Півдні країни також буде дощова погода. Температура там коливатиметься у межах +5...+7 градусів.

Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса переміщуватиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Окрім того, на всій території країни буде сильний вітер північно-західного напрямку, аж до штормових поривів.

У Києві в новорічну ніч йтиме дощ, проте вдень 1 січня опади будуть слабшими.

Окрім того, рятувальники попередили, що 1 – 4 січня на річках басейну Прип'яті через опади та сніготанення послабиться льодовий покрив.

Руйнування льоду призведе до підйомів рівнів води на 0,1 – 0,6 міліметра станом на 8 годину 31 грудня.

На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву – 1 рiвень небезпеки, тобто жовтий,

– розповіли в ДСНС.

Погода в містах України 1 січня

Ужгород – +5...+7

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – -1...+1

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -2...-4

Харків – +1...+3

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на 31 грудня / Карта Укргідрометцентру