В некоторых областях будет мокрый снег. По сравнению с 31 декабря, погода будет на несколько градусов теплее.

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Погода в регионах Украины

В западном регионе температура воздуха в среднем будет +5...+7 градусов. Кроме того, во всем регионе будет дождливо. Аналогичная погода будет также в центре и в южных областях. Мокрый снег будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине.

На юге страны также будет дождливая погода. Температура там будет колебаться в пределах +5...+7 градусов.

В течение утра и дня 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем стихнут,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, на всей территории страны будет сильный ветер северо-западного направления, вплоть до штормовых порывов.

В Киеве в новогоднюю ночь будет идти дождь, однако днем 1 января осадки будут слабее.

Кроме того, спасатели предупредили, что 1 – 4 января на реках бассейна Припяти из-за осадков и снеготаяния ослабится ледовый покров.

Разрушение льда приведет к подъемам уровней воды на 0,1 – 0,6 миллиметра по состоянию на 8 часов 31 декабря.

На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму – 1 уровень опасности, то есть желтый,

– рассказали в ГСЧС.

Погода в городах Украины 1 января

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – -1...+1

Николаев – +5...+7

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – -2...-4

Харьков – +1...+3

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 31 декабря / Карта Укргидрометцентра