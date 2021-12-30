Из-за скользких трасс водители постоянно слетали в кюветы. На непроездных участках образовывались пробки.

Обратите внимание На дорогах Украины гололедица: полезные советы водителям и пешеходам

Пешеходные дорожки не посыпали

К расчистке дорог в Кропивницком привлекли 70 единиц коммунальной техники. Впрочем, горожане жалуются, что пешеходные дорожки не везде посыпали.

Я упала на спину. Там скользко и ничего не убрано,

– поделилась жительница Кропивницкого Светлана.

Отметим, что 20 метров территории от учреждения должны быть расчищены от снега. Штраф за неубранное место:

для директоров предприятий и организаций – от 850 до 1 700 гривен;

для владельцев частных домов – от 340 до 1 360 гривен

Спасатели помогают водителям застрявшего транспорта / Фото пресс-служба ГСЧС

За несколько дней непогоды в травмпункт обратились почти сотня людей. По прогнозам синоптиков, 30 декабря в регионе непогода начнет постепенно отступать. Больших осадков в течение дня не ожидают, но возможен туман.

Главное о непогоде на Кировоградщине

Непогода накрыла Кировоградщину еще с 28 декабря. Из-за ухудшения погодных условий даже ограничивали движение грузовиков.



Из-за непогоды ограничили движение грузовиков / Фото пресс-службы Нацполиции

По состоянию на 29 декабря, из-за снега в Кировоградской области не выехали 7 из 266 школьных автобусов. За тот же день спасатели извлекли из снега 78 машин.

Как работают спасатели: видео ГУ ГСЧС в Кировоградской области



Последствия непогоды в Украине: что известно

В Харькове из-за сильной метели образовались большие пробки.

Транспортный коллапс произошел и в Днепре. Там из-за большого снегопада почти остановилось движение.

Одесситам тоже не повезло. В городе гололедица сковала дороги.

Из-за плохой погоды в Украине начал задерживаться ряд поездов.



Важная информация для пешеходов во время гололеда / Инфографика 24 канала