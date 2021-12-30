Из-за скользких трасс водители постоянно слетали в кюветы. На непроездных участках образовывались пробки.
Обратите внимание На дорогах Украины гололедица: полезные советы водителям и пешеходам
Пешеходные дорожки не посыпали
К расчистке дорог в Кропивницком привлекли 70 единиц коммунальной техники. Впрочем, горожане жалуются, что пешеходные дорожки не везде посыпали.
Я упала на спину. Там скользко и ничего не убрано,
– поделилась жительница Кропивницкого Светлана.
Отметим, что 20 метров территории от учреждения должны быть расчищены от снега. Штраф за неубранное место:
- для директоров предприятий и организаций – от 850 до 1 700 гривен;
- для владельцев частных домов – от 340 до 1 360 гривен
Спасатели помогают водителям застрявшего транспорта / Фото пресс-служба ГСЧС
За несколько дней непогоды в травмпункт обратились почти сотня людей. По прогнозам синоптиков, 30 декабря в регионе непогода начнет постепенно отступать. Больших осадков в течение дня не ожидают, но возможен туман.
Главное о непогоде на Кировоградщине
Непогода накрыла Кировоградщину еще с 28 декабря. Из-за ухудшения погодных условий даже ограничивали движение грузовиков.
Из-за непогоды ограничили движение грузовиков / Фото пресс-службы Нацполиции
По состоянию на 29 декабря, из-за снега в Кировоградской области не выехали 7 из 266 школьных автобусов. За тот же день спасатели извлекли из снега 78 машин.
Как работают спасатели: видео ГУ ГСЧС в Кировоградской области
Последствия непогоды в Украине: что известно
- В Харькове из-за сильной метели образовались большие пробки.
- Транспортный коллапс произошел и в Днепре. Там из-за большого снегопада почти остановилось движение.
- Одесситам тоже не повезло. В городе гололедица сковала дороги.
- Из-за плохой погоды в Украине начал задерживаться ряд поездов.
Важная информация для пешеходов во время гололеда / Инфографика 24 канала