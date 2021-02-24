Источник: ГСЧС
На дорогах Украины в течение 24 февраля будет гололедица, из-за этого объявили І уровень опасности.
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Какой будет ситуация на дорогах
- Синоптики прогнозируют, что в среду, 24 февраля, в 8 областях будет снежить.
- На востоке, юге и севере будут минусовые температуры.
- В Киеве и области будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет в пределах 0...+3, а ночью от -8...-3 градусов.
Как вести себя водителям во время гололеда
- Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
- Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
- Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
Как вести себя пешеходам во время гололеда: советы
- Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.
- Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.
- Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.
- Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.
- Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.
- Не перебегайте проезжую часть дороги.
Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала
Несколько лайфхаков для обуви во время гололедицы
- Спасатели советуют смастерить или же приобрести на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы". Также можно прикрепить на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря.
- Можно натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепить еге на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги осыпаются).
- Намазать на подошву клей типа "Момент" и поставить обувь на песок, после этого можно смело выходить на улицу.
- Спасатели отметили, что лучшее для льда – подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.
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Лайфхак для обуви во время гололедицы / Инфографика 24 канала