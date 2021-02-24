Источник: ГСЧС

На дорогах Украины в течение 24 февраля будет гололедица, из-за этого объявили І уровень опасности.

К теме На трассе Киев – Одесса пробка растянулась аж на 30 километров – фото, видео

Какой будет ситуация на дорогах

Синоптики прогнозируют, что в среду, 24 февраля, в 8 областях будет снежить.

На востоке, юге и севере будут минусовые температуры.

В Киеве и области будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет в пределах 0...+3, а ночью от -8...-3 градусов.

Как вести себя водителям во время гололеда

Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.

и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом. Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.

Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам , поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.

, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров. Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.

Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.



Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала

Как вести себя пешеходам во время гололеда: советы

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.

Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.

Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.

Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.

Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.

Не перебегайте проезжую часть дороги.

Обратите внимание! Если вы упали и через некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу. В противном случае могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.



Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала

Несколько лайфхаков для обуви во время гололедицы

Спасатели советуют смастерить или же приобрести на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы". Также можно прикрепить на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря.

Можно натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепить еге на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги осыпаются).

Намазать на подошву клей типа "Момент" и поставить обувь на песок, после этого можно смело выходить на улицу.

Спасатели отметили, что лучшее для льда – подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

Актуально Снежная крепость на вершине Черногоры: из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины​



Лайфхак для обуви во время гололедицы / Инфографика 24 канала