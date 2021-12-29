Джерело: ДСНС
На деяких дорогах України 30 грудня буде ожеледиця, через це синоптики попередили про небезпеку на дорогах.
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Якою буде ситуація на дорогах
29 – 30 грудня на дорогах більшості областей утримається ожеледиця,
– заявили синоптики.
Окрім того, ожеледь прогнозують:
- в Запорізькій області – 1 рівень небезпечності, тобто жовтий;
- в окремих районах Миколаївської та Донецької областей – сильна ожеледь – 2 рівень небезпечності, тобто помаранчевий.
До речі, температура повітря 30 грудня, за словами Наталки Діденко, у середньому вдень сягатиме -1...-5 градусів. Натомість у західних областях прогнозують потепління, – до +1...+5 градусів. Опадів ніде не буде, погода буде сонячною.
Як поводитися водіям під час ожеледиці
- Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
- Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.
Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу
Як поводитися пішоходам під час ожеледиці: поради
- Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Адже пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції та поранити вас.
- Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві. Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.
- Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати. Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.
- Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки. Ходіть тротуарами, посипаними піском.
- Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.
- Не перебігайте проїжджу частину дороги.
Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу
Кілька лайфхаків для взуття під час ожеледиці
- Рятувальники радять змайструвати або ж придбати на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи". Також можна прикріпити на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру.
- Можна натерти наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпити його на підошву (але від води піщинки наждакового паперу обсипаються).
- Намастити на підошву клей типу "Момент" та поставити взуття на пісок, після цього можна сміливо виходити на вулицю.
Рятувальники наголосили, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без великих підборів.
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Лайфхаки для взуття під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу