У місцевих телеграм-канал публікують фото та відео з харківських доріг. На кадрах видно, що машини стоять у велетенських заторах.

Варто прочитати Зовсім не святкова: синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

Машини "тягнуться" по харківських дорогах

У кращому випадку на автошляхах – "тягучка", у якій повільно "повзуть", як легковики, так і вантажівки та автобуси. На відео видно, що пориви вітру – дуже потужні, сніг просто піднімає у вихорі.

У місто тимчасово обмежили в'їзд фур

Як пише Newsroom, з 16:00 28 грудня через негоду у місто заборонили в'їзд вантажівок. Це стосується фур вагою понад 8 тонн. На такий крок пішли, аби вантажівки не заважали розчищенню доріг.

Дивіться, що коїться у місті під час снігопаду / Відео з телеграм-каналу "ВЕХА"

Синоптики прогнозують негоду і вночі

Синоптики попередили, що у ніч з 28 на 29 грудня погода не покращиться. Вночі йтиме сніг, а пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. Снігопади триватимуть до 5 – 6 ранку.

Це загрожує налипанням мокрого снігу на дорогах та ожеледицею. Щодо температури, то стовпчики термометрів опустять до позначки -6...-11 градусів

Читайте також В Україну йдуть сильні снігопади: рятувальники попередили про небезпеку

Яка ситуація в інших регіонах України: головне про негоду