В местных телеграм-канал публикуют фото и видео с Харьковских дорог. На кадрах видно, что машины стоят в огромных пробках.
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Машины "тянутся" по харьковским дорогам
В лучшем случае на автодорогах – "тянучка", в которой медленно "ползут" как легковушки, так и грузовики и автобусы. На видео видно, что порывы ветра – очень мощные, снег просто поднимает в вихре.
В город временно ограничили въезд фур
Как пишет Newsroom, с 16:00 28 декабря из-за непогоды в город запретили въезд грузовиков. Это касается фур весом более 8 тонн. На такой шаг пошли, чтобы грузовики не мешали расчистке дорог.
Смотрите, что творится в городе во время снегопада / видео с телеграм-канала "ВЕХА"
Синоптики прогнозируют непогоду и ночью
Синоптики предупредили, что в ночь с 28 на 29 декабря погода не улучшится. Ночью будет идти снег, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Снегопады продлятся до 5 – 6 утра.
Это грозит налипанием мокрого снега на дорогах и гололедицей. Что касается температуры, то столбики термометров опустят до отметки -6...-11 градусов
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Какая ситуация в других регионах Украины: главное о непогоде
- В Днепре из-за непогоды также возник транспортный коллапс. Еще с 7 утра 28 декабря в городе усиленно работают коммунальные службы.
- В Укрзализныце сообщили, что на рельсах и контактных сетях по всей Украине намерз лед. Из-за этого задерживаются поезда.
- В Николаевской области из-за снегопада застряла машина скорой помощи.
- Гололедица парализовала и Одессу. В городе временно не курсировал общественный транспорт.