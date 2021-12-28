В местных телеграм-канал публикуют фото и видео с Харьковских дорог. На кадрах видно, что машины стоят в огромных пробках.

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Машины "тянутся" по харьковским дорогам

В лучшем случае на автодорогах – "тянучка", в которой медленно "ползут" как легковушки, так и грузовики и автобусы. На видео видно, что порывы ветра – очень мощные, снег просто поднимает в вихре.

В город временно ограничили въезд фур

Как пишет Newsroom, с 16:00 28 декабря из-за непогоды в город запретили въезд грузовиков. Это касается фур весом более 8 тонн. На такой шаг пошли, чтобы грузовики не мешали расчистке дорог.

Смотрите, что творится в городе во время снегопада / видео с телеграм-канала "ВЕХА"

Синоптики прогнозируют непогоду и ночью

Синоптики предупредили, что в ночь с 28 на 29 декабря погода не улучшится. Ночью будет идти снег, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Снегопады продлятся до 5 – 6 утра.

Это грозит налипанием мокрого снега на дорогах и гололедицей. Что касается температуры, то столбики термометров опустят до отметки -6...-11 градусов

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