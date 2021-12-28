Одесситы сообщают, что вследствие погодных условий автомобили не могут ехать по скользким дорогам со скоростью более 40 километров в час. Поэтому город стоит в пробках.
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Трамвайные рельсы также замерзли, поэтому общественный транспорт временно не курсирует. Чтобы добраться до нужных мест, жители Одессы начали добираться пешком в другие районы, несмотря на снег и угрозу падения сосулек с деревьев и крыш домов.
Общественный транспорт остановился
Канал "Курс Одесса" в телеграмме предупредил, что городу вообще не ходит трамвай №20. Его маршрут продублировали автобусом.
Заметили простой троллейбусов №7 на улице Новосельского – также из-за замерзания путей. В то же время вагоны продолжают движение в районе улицы Ришельевской.
Одесские таксисты решили воспользоваться ситуацией и подняли тарифы на перевозки. В частности проезд от поселка Котовского до центра оценивают от 400 гривен.
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Коммунальщики борются с непогодой
Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий в Одессе еще 27 декабря. Из-за сильных порывов ветра, мокрого снега и гололеда городские коммунальные службы работают круглосуточно.
Тротуары очищают от замерзшего снега, посыпают песчано-соляной смесью и хлористым натрием. Особое внимание обращают на остановки общественного транспорта и придомовые территории.
Одесские коммунальщики работают круглосуточно / Фото с сайта "Думская"
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Правила безопасности
Одесситов и гостей города в мэрии просят быть осмотрительными и, по возможности, ограничить передвижение по городу. Прежде всего это касается пожилых людей, детей и беременных.
Тем, кто рискнул в непогоду выйти из дома, не рекомендуют:
- оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач;
- ходить под деревьями;
- двигаться по обледенелым местам;
- держать руки в карманах при ходьбе;
- злоупотреблять спиртным.
Лучшей защитой называют теплую одежду, обувь на устойчивой подошве и медленное движение. Если идти по улице на полусогнутых ногах и опираться на всю ступню, то риск падения существенно уменьшится.