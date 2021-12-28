Одесити повідомляють, що внаслідок погодних умов автомобілі не можуть їхати слизькими дорогами зі швидкістю понад 40 кілометрів на годину. Відтак, місто стоїть у заторах.

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Трамвайні рейки також замерзли, тож громадський транспорт тимчасово не курсує. Аби добратися до потрібних місць, жителі Одеси почали добиратися пішки в інші райони, попри сніг та загрозу падіння бурульок з дерев і дахів будинків.

Громадський транспорт зупинився

Канал "Курс Одеса" в телеграмі попередив, що містом взагалі не курсує трамвай №20. Його маршрут продублювали автобусом.

Помітили простій тролейбусів №7 на вулиці Новосельського – також через замерзання колій. Водночас вагони продовжують рух у районі вулиці Рішельєвської.

Одеські таксисти вирішили скористатися ситуацією та підняли тарифи на перевезення. Зокрема, доїзд від селища Котовського до центру оцінюють від 400 гривень.

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Комунальники борються з негодою

Синоптики спрогнозували погіршення погодних умов в Одесі ще 27 грудня. Через сильні пориви вітру, мокрий сніг і ожеледицю, міські комунальні служби працюють цілодобово.

Тротуари очищають від замерзлого снігу, посипають піщано-соляною сумішшю та хлористим натрієм. Особливу увагу звертають на зупинки громадського транспорту та прибудинкові території.



Одеські комунальники працюють цілодобово / Фото з сайту "Думская"

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Правила безпеки

Одеситів та гостей міста у мерії просять бути обачними та, за можливості, обмежити пересування містом. Насамперед це стосується літніх людей, дітей та вагітних.

Тим, хто ризикнув у негоду вийти з дому, не рекомендують:

залишати автомобілі під деревами та лініями електропередач;

ходити під деревами;

рухатися по обмерзлих місцях;

тримати руки в кишенях, коли йдеш пішки;

зловживати спиртним.

Найкращим захистом називають теплий одяг, взуття на стійкій підошві та повільний рух. Якщо йти вулицею на напівзігнутих ногах та спиратися на всю ступню, то ризик падіння суттєво зменшиться.